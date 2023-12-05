吳欣盈參選副總統 爸爸叔叔這樣說

新光人壽今天舉行60週年的慶祝茶會，新光集團第三代吳欣盈代表民眾黨參選副總統候選人，因為人在國外沒有出席，但是外界仍好奇吳欣盈的爸爸吳東進，以及叔叔吳東亮對於吳欣盈參選的感想，對此，吳東亮先連喊兩聲「加油」，至於被問到吳對媒體的表現，他則回說「繼續努力」。

吳東進雖然受訪時只有講不錯，其他未多做表示，但據接近他的友人轉述，吳東進支持女兒的參選，並且認為包括支持年輕人、支持健保永續，以及改善醫護環境的這些主張他都相當肯定。

吳東亮本身也是工商協進會理事長，對於台灣服務業低薪問題，吳東亮認為，即使和國外相比，台灣金融業金字塔頂端3-4%的薪資仍名列前矛，並希望台灣能繼續擴大金融業在GDP占比，自6%多提高到如新加坡10%的水準，他認為將有助改善服務業薪資。 台新金控董事長吳東亮今天和夫人彭雪芬以新光家族成員的身分，親自來參加新光人壽成立60週年的茶會，除了跟大哥吳東進同台合影之外，心情很好的吳東亮在台下也親自用手機頻频拍攝台上的歡慶畫面。圖/朱漢崙攝影

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