快訊

獨／「挺郭三大山頭」發出穿雲箭 花蓮、屏東、雲林萬人動員全台挺侯

《紅人榜》柯辰勳追思會日期曝光 母難過「媽媽好愛你」：堅強活下去

啥東西漲價最有感？房價、雞排都上榜 眾人點名「國民點心」

賴清德稱老家未收到違建通知 新北市證實為既存違建 批賴混淆視聽

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
立委王鴻薇與板橋西區立委參選人林國春今開記者會，指新北市認定民進黨總統參選人賴清德老家違建且有逃稅嫌疑。圖／林國春提供
立委王鴻薇與板橋西區立委參選人林國春今開記者會，指新北市認定民進黨總統參選人賴清德老家違建且有逃稅嫌疑。圖／林國春提供

國民黨立委王鴻薇與議員林國春今開記者會，指新北市認定民進黨總統參選人賴清德老家違建且有逃稅嫌疑，但賴清德上午駁斥，目前為止還未收到新北市府通知認定房子是違建。新北市府重申，該案址為「既存違建」，貴為國家副元首為選舉混淆視聽、甩鍋新北市府，對小老百姓做錯誤示範。

王鴻薇、林國春今公布賴清德違建案最新進度，其中新北市工務局認定賴清德老家屬於「既存違章建築」，依法得拆除，批賴清德既有違建又逃漏稅，副總統帶頭逃稅罪加一等。林國春也說，在議會質詢時曾當面向新北市工務局長祝惠美詢問，祝惠美也回應違建屬實。

不過，賴清德今表示，到目前為止還未收到新北市府通知認定房子是違建，不知北市立委參選人為何有辦法在新北市府發出通知前就認定是違建？他還呼籲，新北市府應避免淪為選舉操作。

新北市工務局今重申，該案址為既存違建是事實，新北市訂定有違章建築拆除優先次序表，對於既存違建秉持一貫處理原則，國家副元首者為選舉混淆視聽、甩鍋新北市府，對小老百姓做錯誤示範，情何以堪。

工務局說，賴老家違建已於今年9月勘查，經比對相關資料後，認定屬於2009年6月25日以前既存違建，並依新北市違章建築拆除優先次序表規定拍照建檔列管，不另寄發認定通知書。

新北市府聲明市府向來秉持行政中立，對於近期各項違建爭議，不分對象均依法辦理，只要經認定為不法均予以開罰，再度呼籲貴為國家副元首者及其所屬陣營，不應該為了選舉而模糊事實，一再抹黑地方政府。

林國春出示工務局回函表示賴清德老家被新北市府視為違建。圖／林國春提供
林國春出示工務局回函表示賴清德老家被新北市府視為違建。圖／林國春提供

違建 賴清德

延伸閱讀

藍委質疑賴清德違建逃稅 民進黨團：該怎麼辦就怎麼辦

批賴清德不為餵藥案造謠道歉 侯辦：沒資格選總統

新竹縣後援會成立大會 賴清德：照顧年輕人提高買房補貼

賴清德再提桃竹苗大矽谷計畫 要找土地擴張科學園區

相關新聞

衛福部已婚秘書處長爆不倫 衛福部：他公務表現積極

鏡週刊今報導衛福部秘書處處長許朝程，已婚卻與許於新北市衛生局時期的下屬陳女不倫戀。媒體直擊，許多次接送陳女，二人多次在許...

電競大賞染毒 體育署急切割 徐巧芯解構新潮流關係

2023星光電競大賞頒獎典禮昨邀請曾涉毒的前電競選手Toyz擔任頒獎嘉賓，引發一連串爭議，然而，主管機關體育署稱沒有對該...

緩刑不能選 綠批國民黨把選民當傻瓜 藍反批倒果為因

台南市議會民進黨團成員蔡筱薇、李宗翰、林依婷、周嘉韋今針對國民黨籍議員王家貞因偽造文書遭處緩刑期間恐遭判定參選立委資格不...

吳欣盈參選副總統 爸爸叔叔這樣說

新光人壽今天舉行60週年的慶祝茶會，新光集團第三代吳欣盈代表民眾黨參選副總統候選人，因為人在國外沒有出席，但是外界仍好奇...

王家貞恐失選立委資格? 選委會未鬆口 律師這樣看

國民黨台南市立委第3選區參選人王家貞3月涉偽造文書案被判7月徒刑、宣告緩刑2年定讞，仍在緩刑期間，依公職人員選罷法26條...

賴清德稱老家未收到違建通知 新北市證實為既存違建 批賴混淆視聽

國民黨立委王鴻薇與議員林國春今開記者會，指新北市認定民進黨總統參選人賴清德老家違建且有逃稅嫌疑，但賴清德上午駁斥，目前為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。