賴清德稱老家未收到違建通知 新北市證實為既存違建 批賴混淆視聽

國民黨立委王鴻薇與議員林國春今開記者會，指新北市認定民進黨總統參選人賴清德老家違建且有逃稅嫌疑，但賴清德上午駁斥，目前為止還未收到新北市府通知認定房子是違建。新北市府重申，該案址為「既存違建」，貴為國家副元首為選舉混淆視聽、甩鍋新北市府，對小老百姓做錯誤示範。

王鴻薇、林國春今公布賴清德違建案最新進度，其中新北市工務局認定賴清德老家屬於「既存違章建築」，依法得拆除，批賴清德既有違建又逃漏稅，副總統帶頭逃稅罪加一等。林國春也說，在議會質詢時曾當面向新北市工務局長祝惠美詢問，祝惠美也回應違建屬實。

不過，賴清德今表示，到目前為止還未收到新北市府通知認定房子是違建，不知北市立委參選人為何有辦法在新北市府發出通知前就認定是違建？他還呼籲，新北市府應避免淪為選舉操作。

新北市工務局今重申，該案址為既存違建是事實，新北市訂定有違章建築拆除優先次序表，對於既存違建秉持一貫處理原則，國家副元首者為選舉混淆視聽、甩鍋新北市府，對小老百姓做錯誤示範，情何以堪。

工務局說，賴老家違建已於今年9月勘查，經比對相關資料後，認定屬於2009年6月25日以前既存違建，並依新北市違章建築拆除優先次序表規定拍照建檔列管，不另寄發認定通知書。

新北市府聲明市府向來秉持行政中立，對於近期各項違建爭議，不分對象均依法辦理，只要經認定為不法均予以開罰，再度呼籲貴為國家副元首者及其所屬陣營，不應該為了選舉而模糊事實，一再抹黑地方政府。 林國春出示工務局回函表示賴清德老家被新北市府視為違建。圖／林國春提供

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