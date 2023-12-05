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王家貞恐失選立委資格? 選委會未鬆口 律師這樣看

聯合報／ 記者鄭惠仁林伯驊／台南即時報導
台南市立委第3選區參選人、市議員王家貞（右二）還在緩刑期間，被指恐喪失參選資格。記者鄭惠仁／攝影
台南市立委第3選區參選人、市議員王家貞（右二）還在緩刑期間，被指恐喪失參選資格。記者鄭惠仁／攝影

國民黨台南市立委第3選區參選人王家貞3月涉偽造文書案被判7月徒刑、宣告緩刑2年定讞，仍在緩刑期間，依公職人員選罷法26條第9款規定，執行未畢不得登記為候選人。對此，律師表示，基本上很可能喪失資格，若改聲請易科罰金，恐也於法無據，只能透過行政訴訟來救濟。

「我並沒有放棄！」王家貞指出，會一個一個步驟好好做，不到最後一刻不放棄，由於選罷法這規範以一般人基本常識都清楚明顯地違憲，所以沒有絕望，靠律師團專業來爭取。

台南市選委會表示，中選會及所屬選委會刻正進行第11屆立法委員選舉候選人資格審查作業，就審議程序中之案件，都會依法審查及審議，不做其他評論或回應，將於15日前開委員會議審定立委選舉候選人名單。

曾任高雄地檢署襄閱主任檢察官的律師葛光輝說，選罷法26條第9款規定，除了遭判貪汙、內亂外患等重罪，其他被判有期徒刑確定，尚未執行、執行未畢或緩刑期間等，都不得登記為候選人，王家貞議員若還在緩刑期間，基本上很可能會喪失參選資格。

葛光輝也說，檢方已經執行緩刑，要求撤銷緩刑的要件為，緩刑期間又故意犯其他罪而被判刑，實務上王家貞難要檢方撤銷緩刑再改為易科罰金。他建議，假如選委會審定王家貞的參選資格不符，可以提起行政訴訟主張此決議無效，被駁回後，再進一步聲請憲法法庭審理此法有無違憲。

王家貞 選罷法 選委會

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