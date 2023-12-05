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美日等20國認同核電是綠能 柯文哲酸：綠懺悔還來得及

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民眾黨總統參選人柯文哲表示，他相信政府不會讓勞保破產，問題是要花多大代價？如果不解決問題，再拖下去會越來越難處理。記者陳正興／攝影
民眾黨總統參選人柯文哲表示，他相信政府不會讓勞保破產，問題是要花多大代價？如果不解決問題，再拖下去會越來越難處理。記者陳正興／攝影

聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）正在杜拜舉行，美日在內22國同意到2050年，將核能發電量提高至2020年的3倍。民眾黨總統參選人柯文哲表示，民進黨把台獨跟核能視為神主牌，美國清楚擺明不支持台獨，先進國家也認為核能是綠能， 慈禧太后跟義和團官員們要面對世界列強主張，現在出來懺悔還來得及。

柯文哲指出，民進黨兩大神主牌台獨跟反核能，核能是嚴肅的問題，先進國家把核能列為乾淨能源，面對2050淨零炭排，先進國家認為核能是綠能，要求增加三倍，民進黨現在趕快懺悔還來得及，不用道歉，懺悔就好。

另外，美國表明不支持台獨，柯文哲表明很想知道，台獨金孫要如何務實推動台獨；柯文哲質疑，民進黨的兩大神主牌台獨跟核能，長期下來變宗教團體義和團，接下來恐怕是慈禧太后跟義和團官員們要面對世界列強主張。

核能 台獨 柯文哲

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