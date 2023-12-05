電競大賞染毒 體育署急切割 徐巧芯解構新潮流關係

2023星光電競大賞頒獎典禮昨邀請曾涉毒的前電競選手Toyz擔任頒獎嘉賓，引發一連串爭議，然而，主管機關體育署稱沒有對該協會補助、參與規劃，遭人認為此舉切割。對此，國民黨北市議員徐巧芯解構，主辦方中華民國電競協會理事長蕭政豪與綠營中的新潮流關係匪淺。

體育署遭批評後，發出三點聲明回應，電競大賞頒獎活動是協會自主規劃籌辦，體育署沒有對活動提供補助、也未參與規劃，更沒有同意擔任指導單位，因此向協會告知，未經同意不得擅列體育署為指導單位。

同時，體育署強調，安排不適宜人員單人頒獎人，體育署會加強輔導該協會，並重申運動競技絕不能與毒品畫上等號。

不過，徐巧芯發現，協會理事長蕭政豪同為台中網銀國際董事長，過去透過線上博弈平台賺錢，旗下的公司捐贈過政治獻金給台中民進黨新潮流系、立法院副院長蔡其昌，「這個協會的理事長就是新潮流相關財團」。

而且，星光電競大賞頒獎典禮執行單位是由「Newtalk新聞」，徐巧芯翻出2017年報導，原本即將關台的媒體，正是被「競鋒國際」接手，其老闆是中部網路電競遊戲新貴，也和遊戲軟體大廠「網銀國際」緊密合作，由此可看出這層關係。

徐巧芯認為，事件一發生，各界譁然「原來教育部、三立、新頭殼都鼓勵販毒和吸毒？」掛上教育部名號的頒獎典禮邀請尚未服刑的Toyz來，顯然與政府對毒品零容忍的理念背道而馳，出事後又說與活動沒有關係，建議教育部對該協會提出告訴，才能真正自清，否則只會讓大家覺得又是一次次元刀切割之術，出包了才想溜之大吉。

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