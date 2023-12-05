快訊

成功大學電機館地下二樓失火冒煙 緊急疏散300師生

LINE群貼文退休護師遭訴獲判無罪 法院：檢調根本大砲打小鳥

泰國雙層巴士南下爆嚴重車禍！衝撞路樹釀至少14死32傷

個資保護委員會籌備處揭牌 陳建仁：盡快立法組委員會

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
個人資料保護委員會籌備處今天成立，行政院長陳建仁出席揭牌典禮。記者林俊良／攝影
個人資料保護委員會籌備處今天成立，行政院長陳建仁出席揭牌典禮。記者林俊良／攝影

個人資料保護委員會籌備處今天成立，行政院長陳建仁出席揭牌典禮，對於預計多久會正式成立個人資料保護委員會，陳建仁受訪表示，會盡快地來就相關的組織做好立法，來保障國人個人資料的隱私。

陳建仁致詞表示，行政院在去年就通過了「國家人權行動計畫」，當時就以將獨立設置隱私專責機關列入計畫內容。今天揭牌是見證我國人權行動邁出第一步的重要時刻，籌備處是我國推動個資保護很重要的里程碑，除了展現政府對於國人個人隱私權的重視，並且來推動個資保護的決心。

陳建仁表示，這個規劃是為了要回應去年8月憲法法庭所指出，政府對個人資料隱私權保障不足，應有個人資料保護監督機制。所以行政院討論後，認為最好的方法，就是設立一個個人資料保護監督的獨立機關，也就是今天要揭牌的個人資料保護委員會的籌備處。

陳建仁強調，政府對這個機關相當重視，蔡英文總統在今年5月也公布個人資料保護法的修正草案，明定個人資料保護委員會是個資法的主管機關，因此行政院要來推動個人資料保護委員會的相關規劃、組織法規，還有個資保護的法規，會對於公部門和私部門的個人資料監督、查核、通報都做很好的規劃，以及教育訓練工作及人才培育。

陳建仁以健康雲為例，他表示，每一個人對於自己的健康資料都有自己的決定權，所以如何把個人資料集合在一起，做出最好的健康促進和疾病治療的依據，雙方面都需要很好的保障。

陳建仁說，因應數位經濟的時代，個資保護是刻不容緩的國際共識，取得強化個人資料保護的制度和資料保護和流通的平衡。台灣鄰近的國家都已經設計各資保護的獨立監督機關，希望籌備會加速建置，未來能夠達到憲法第22條對人民資訊隱私的保障。

陳建仁感謝行政院人事總處人事長蘇俊榮，為個人資料保護籌備處編列39人，未來會增加到89位。陳也說，今天在場有很多部會，讓各個部會都能夠整合在一起，使台灣的個資保護符合國際水準，全力維護民眾個資的權益。

個人資料保護委員會籌備處今天成立，行政院長陳建仁出席揭牌典禮。記者林俊良／攝影
個人資料保護委員會籌備處今天成立，行政院長陳建仁出席揭牌典禮。記者林俊良／攝影
個人資料保護委員會籌備處今天成立，行政院長陳建仁出席揭牌典禮。記者林俊良／攝影
個人資料保護委員會籌備處今天成立，行政院長陳建仁出席揭牌典禮。記者林俊良／攝影

陳建仁 隱私權

延伸閱讀

行政院長陳建仁出席「個人資料保護委員會籌備處」揭牌

七股種電遭批 陳建仁：侯友宜也推綠能 別造謠生事

大肚山電動車聯盟拚兆元產值 串連義隆電、台數科等35家廠商

曝陳建仁相對友善 盧秀燕：盼通過捷運藍線送新年禮物

相關新聞

衛福部已婚秘書處長爆不倫 衛福部：他公務表現積極

鏡週刊今報導衛福部秘書處處長許朝程，已婚卻與許於新北市衛生局時期的下屬陳女不倫戀。媒體直擊，許多次接送陳女，二人多次在許...

秘書處長遭爆婚外情 衛福部：私領域不宜說明

今年6月接任衛福部秘書處長的許朝程遭媒體爆料有婚外情。記者今天未能聯繫上許朝程；衛福部長薛瑞元則表示，許朝程公務表現主動...

個資保護委員會籌備處揭牌 陳建仁：盡快立法組委員會

個人資料保護委員會籌備處今天成立，行政院長陳建仁出席揭牌典禮，對於預計多久會正式成立個人資料保護委員會，陳建仁受訪表示，...

遭指卡大巨蛋 柯文哲反嗆民進黨消防安審拖1年10個月

近期啟用的台北大巨蛋成為政治攻防焦點，針對內政部國土署稱，柯市府把大巨蛋視為弊案後停工5年，真正卡蛋的是當時的柯市府。民...

吳釗燮：中國介選企圖如影隨形 必須加強媒體識讀

台灣總統大選在即，外交部長吳釗燮今天表示，中國介入選舉的企圖如影隨形，文攻武嚇是台灣每天面臨的挑戰，例如利用錯假資訊干擾...

調查局組織法修正 新增科技副局長

立法院今天三讀通過法務部調查局組織法第5條修正，將副局長從2人修正為3人，除原督導國家安全、重大犯罪調查的2位副局長，新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。