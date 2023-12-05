個資保護委員會籌備處揭牌 陳建仁：盡快立法組委員會

個人資料保護委員會籌備處今天成立，行政院長陳建仁出席揭牌典禮，對於預計多久會正式成立個人資料保護委員會，陳建仁受訪表示，會盡快地來就相關的組織做好立法，來保障國人個人資料的隱私。

陳建仁致詞表示，行政院在去年就通過了「國家人權行動計畫」，當時就以將獨立設置隱私專責機關列入計畫內容。今天揭牌是見證我國人權行動邁出第一步的重要時刻，籌備處是我國推動個資保護很重要的里程碑，除了展現政府對於國人個人隱私權的重視，並且來推動個資保護的決心。

陳建仁表示，這個規劃是為了要回應去年8月憲法法庭所指出，政府對個人資料隱私權保障不足，應有個人資料保護監督機制。所以行政院討論後，認為最好的方法，就是設立一個個人資料保護監督的獨立機關，也就是今天要揭牌的個人資料保護委員會的籌備處。

陳建仁強調，政府對這個機關相當重視，蔡英文總統在今年5月也公布個人資料保護法的修正草案，明定個人資料保護委員會是個資法的主管機關，因此行政院要來推動個人資料保護委員會的相關規劃、組織法規，還有個資保護的法規，會對於公部門和私部門的個人資料監督、查核、通報都做很好的規劃，以及教育訓練工作及人才培育。

陳建仁以健康雲為例，他表示，每一個人對於自己的健康資料都有自己的決定權，所以如何把個人資料集合在一起，做出最好的健康促進和疾病治療的依據，雙方面都需要很好的保障。

陳建仁說，因應數位經濟的時代，個資保護是刻不容緩的國際共識，取得強化個人資料保護的制度和資料保護和流通的平衡。台灣鄰近的國家都已經設計各資保護的獨立監督機關，希望籌備會加速建置，未來能夠達到憲法第22條對人民資訊隱私的保障。

陳建仁感謝行政院人事總處人事長蘇俊榮，為個人資料保護籌備處編列39人，未來會增加到89位。陳也說，今天在場有很多部會，讓各個部會都能夠整合在一起，使台灣的個資保護符合國際水準，全力維護民眾個資的權益。 個人資料保護委員會籌備處今天成立，行政院長陳建仁出席揭牌典禮。記者林俊良／攝影 個人資料保護委員會籌備處今天成立，行政院長陳建仁出席揭牌典禮。記者林俊良／攝影

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