行政院長陳建仁出席「個人資料保護委員會籌備處」揭牌
為防堵個資外洩，行政院「個人資料保護委員會籌備處」上午由行政院長陳建仁主持揭牌儀式，由國發會個資保護專案辦公室參事李世德擔任籌備處主任，初期編制36人，未來將擴編為89人，專責公務與非公務機關個資保護事務監督、查核等。
個資外洩層出不窮，立法院上會期已三讀通過「個人資料保護法」修法，非公務機關未善盡安全維護義務以致個資外洩，最高處1500萬元罰鍰；修法也明定「個人資料保護委員會」為個資法主管機關，以回應去年8月憲法法庭第13號判決，於3年內完成個資保護獨立監督機制的要求。
個資會籌備處將設4組，包括綜合企劃組、法制事務組、查核規劃組及隱私科技組。行政院核定個資保護委員會籌備處暫行組織規程、辦事細則以及編制表，根據組織規程，推籌備處負責動個資保護委員會籌設事項的總體規劃、研擬組織法、修訂個資保護法、規劃公務與非公務機關個人資料保護事務監督、查核、通報、陳情，以及規劃推動並執行個人資料保護相關教育訓練、宣導與人才培育等。
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