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遭指卡大巨蛋 柯文哲反嗆民進黨消防安審拖1年10個月

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民眾黨總統參選人柯文哲。（記者葉信菉／攝影）
民眾黨總統參選人柯文哲。（記者葉信菉／攝影）

近期啟用的台北大巨蛋成為政治攻防焦點，針對內政部國土署稱，柯市府把大巨蛋視為弊案後停工5年，真正卡蛋的是當時的柯市府。民眾黨總統參選人柯文哲今天對藍綠各打五十大板，左批大巨蛋是國民黨留下的爛攤子，右批民進黨當時卡防火安全審查，結果他一卸任就馬上通過，喊話國土署應該去問時任行政院長蘇貞昌、內政部前部長徐國勇，為什麼消防安全審查要拖1年10個月。

台北大巨蛋球場日前迎接首次正式賽事，國民黨總統參選人侯友宜感嘆大巨蛋一拖8年，被解讀是在暗諷柯文哲。柯文哲競選總幹事黃珊珊昨天反擊，柯市府8年任內讓重新回到按圖施工，大巨蛋經內政部安全避難審查，光第一次審查就耗時3年，去年變更時中央政府又卡1年。

國土署昨表示，大巨蛋規畫及興建過程中，因屬於重大公共建設，攸關全民安全，政府本於權責，過程必須慎重把關，地下避難層認定問題柯市府拖延近8個月，真正卡蛋的其實是柯市府。

柯文哲今天表示，大巨蛋是國民黨留下的爛攤子，但他也不會原諒民進黨，當初防火安全審查中央卡多久，結果他一卸任市長馬上通過，不可以把政治鬥爭赤裸裸執行讓市民受害，全民要認清民進黨的嘴臉。

柯文哲坦承，大巨蛋過程有些處理不好，但中央卡大巨蛋1年10個月有必要嗎？民進黨不會覺得不好意思，國土署應該去問蘇貞昌跟徐國勇，消防安全要審1年10個月的理由是甚麼。

大巨蛋 柯文哲 民進黨

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