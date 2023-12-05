調查局組織法修正 新增科技副局長
立法院今天三讀通過法務部調查局組織法第5條修正，將副局長從2人修正為3人，除原督導國家安全、重大犯罪調查的2位副局長，新增1位科技副局長，負責資安、電腦與網路犯罪偵查等科技偵查業務。
法務部調查局提案指出，除局本部外，全台有9個調查處、14個調查站、6個工作站、幹部訓練所等單位，業務所轄遍及全國，業務職掌為維護國家安全、偵辦重大犯罪兩大主軸，近年新型態犯罪手法不斷翻新，司法科技調查業務遽增。
法務部調查局提案指出，為落實科技偵查專業化，積極與國家重要關鍵基礎設施建立資安聯防與情資分享夥伴關係，極需增置1名科技副首長，襄助局長推展科技偵查業務。
調查局指出，國家安全的部分包括情報搜集、諮詢部署、國家安全維護、全國及機關安全防護、兩岸情勢研析、國際情報及合作等。犯罪調查部分包括廉政肅貪、經濟犯罪、毒品、洗錢防制等重大犯罪偵辦和防制。未來新增的科技副局長將綜理科技發展、電腦與網路犯罪偵處、資通安全、鑑識科學、通訊監察等科技偵查業務。
行政院所提修法版本，將副局長員額數從2人改為2人至3人，國民黨立委林思銘、民進黨立委湯蕙禎和鄭運鵬等提出修正動議，規定副局長3人。經在場立委和官員討論，通過上述修正動議，全案不需交由黨團協商，今天立法院院會，在場立委未提出異議，三讀修正通過。
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