台東縣黨部主委酒駕肇事 民進黨送中評會「絕不寬貸」
民進黨台東縣黨部主委、縣議員簡維國2日酒駕肇事，酒測值達0.16毫克，超過標準0.15毫克，警方依規定製單舉發。民進黨今天表示，酒駕零容忍，簡維國主委酒駕事件將依「紀律評議條例」第39條，建請中執會提案送交中評會議處。
民進黨重申，黨員個人行為如涉及違失觸法，應當接受法律及黨紀處份，嚴明黨紀，絕不寬貸。
簡維國昨天發表聲明道歉，表示深覺自己因跑喜宴行程未能堅守原則，雖是少量但仍不能開車之準則，因自己的疏忽造成大家的困擾，內心感到十分愧疚與自責。
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