衛福部已婚秘書處長爆不倫 衛福部：他公務表現積極

鏡週刊今報導衛福部秘書處處長許朝程，已婚卻與許於新北市衛生局時期的下屬陳女不倫戀。媒體直擊，許多次接送陳女，二人多次在許朝程家周邊的戶外停車場幽會，並在車內撐傘，完全擋住擋風玻璃，二人待在車內許久。對此，衛福部官方回應，許公務表現主動積極，私領域應由他本人處理較為妥適，不宜由衛福部說明。

鏡週刊報導，許今年6月起從新北市政府轉任至衛福部擔任秘書處長，轉任至衛福部之前，他與陳女在新北市衛生局就盛傳有曖昧之情，兩人同進同出，並有新北市同仁爆料，不巧看到二人於辦公室內的通訊對話，互稱老公、老婆。

衛福部近年桃花爭議事件不斷，從次長王必勝、健保署前署長李伯璋等。對於許朝程遭媒體報導不倫戀，衛福部官方回應，許公務表現主動積極，私領域應由他本人處理較為妥適，不宜由衛福部說明。

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