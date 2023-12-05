衛福部已婚秘書處長爆不倫 衛福部：他公務表現積極
鏡週刊今報導衛福部秘書處處長許朝程，已婚卻與許於新北市衛生局時期的下屬陳女不倫戀。媒體直擊，許多次接送陳女，二人多次在許朝程家周邊的戶外停車場幽會，並在車內撐傘，完全擋住擋風玻璃，二人待在車內許久。對此，衛福部官方回應，許公務表現主動積極，私領域應由他本人處理較為妥適，不宜由衛福部說明。
鏡週刊報導，許今年6月起從新北市政府轉任至衛福部擔任秘書處長，轉任至衛福部之前，他與陳女在新北市衛生局就盛傳有曖昧之情，兩人同進同出，並有新北市同仁爆料，不巧看到二人於辦公室內的通訊對話，互稱老公、老婆。
衛福部近年桃花爭議事件不斷，從次長王必勝、健保署前署長李伯璋等。對於許朝程遭媒體報導不倫戀，衛福部官方回應，許公務表現主動積極，私領域應由他本人處理較為妥適，不宜由衛福部說明。
👉2024選戰最前線
▪ 名單整理包／選舉登記終了！區域立委、不分區名單一次看
▪ 2024總統副總統選舉 一圖看懂3組參選人資歷背景
▪ 2024全國不分區立委 16黨提名背景一次看
▪ 2024總統與立委選舉保證金知多少？退還門檻一次看New
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言