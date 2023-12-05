蕭美琴：台灣經濟亮眼 但很多人沒享受到經濟成長果實
民進黨副總統參選人蕭美琴今天接受「新聞放鞭炮」節目專訪。蕭美琴表示，台灣在經濟發展過程中，近年表現很亮眼受國際肯定，但社會還是很多人，沒有享受到經濟經濟成長的果實，還需要做更好的國家治理、資源分配，關於這一點，年輕人會有所期待。
蕭美琴指出，年輕人現在壓力很大，不管是就學、就業，高房價，確實是問題。這不是一帖處方就能解決的，可能需要很多帖處方同時下藥才能減緩，達到年輕人對居住正義、國家願景的期待。
蕭美琴透露，返台參選至今有去找過蔡英文總統，今天上節目穿的衣服就是蔡總統給她的。蕭說，蔡總統向她說，明年520之後就要卸下重擔了，一些穿不到的衣服拿去穿。兩人穿衣風格雖然還是有些不同，但共通點就是都講求自在、舒適。
👉2024選戰最前線
▪ 名單整理包／選舉登記終了！區域立委、不分區名單一次看
▪ 2024總統副總統選舉 一圖看懂3組參選人資歷背景
▪ 2024全國不分區立委 16黨提名背景一次看
▪ 2024總統與立委選舉保證金知多少？退還門檻一次看New
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言