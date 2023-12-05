蕭美琴：台灣經濟亮眼 但很多人沒享受到經濟成長果實

民進黨副總統參選人蕭美琴今天接受「新聞放鞭炮」節目專訪。蕭美琴表示，台灣在經濟發展過程中，近年表現很亮眼受國際肯定，但社會還是很多人，沒有享受到經濟經濟成長的果實，還需要做更好的國家治理、資源分配，關於這一點，年輕人會有所期待。

蕭美琴指出，年輕人現在壓力很大，不管是就學、就業，高房價，確實是問題。這不是一帖處方就能解決的，可能需要很多帖處方同時下藥才能減緩，達到年輕人對居住正義、國家願景的期待。

蕭美琴透露，返台參選至今有去找過蔡英文總統，今天上節目穿的衣服就是蔡總統給她的。蕭說，蔡總統向她說，明年520之後就要卸下重擔了，一些穿不到的衣服拿去穿。兩人穿衣風格雖然還是有些不同，但共通點就是都講求自在、舒適。

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