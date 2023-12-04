陳文茜：施明德住加護病房十多天 生命垂危
資深媒體人陳文茜今天上《TVBS戰情室》節目，透露好友82歲民進黨前主席施明德已經住院十多天，目前在加護病房洗腎，越來越惡化、生命垂危中。
陳文茜指出，台灣民主是經過很多人的努力、很多人的犧牲，施明德的生命現在在垂危中，他的小孩也在回台灣的路上，希望幫爸爸做最後的加油，所有人都祝福他，讓他的人生能在這一刻熬過來，「如果他有任何不幸結果，他會甘願犧牲25年的民主成果是這樣嗎？選民手上這張票對得起他嗎？」
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