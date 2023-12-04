陳文茜：施明德住加護病房十多天 生命垂危

總統大選進入倒數計時，各行各業的缺工，不意外地又成為工商業界期盼政府解決的必考題，甚至希望未來新任總統當選就職後，能夠承諾開放移工，但政府對這個難解議題，依舊是以「先加薪」，把鍋甩到給低薪的業者頭上，但若加薪有用，那政府何不把基本工資調高4萬元以上，一口氣解決缺工與低薪問題？

2023-12-04 14:30