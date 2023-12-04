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侯友宜稱賴清德是引戰者 蕭美琴：想用武力的在北京

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨副總統參選人蕭美琴。記者劉柏均／攝影
民進黨副總統參選人蕭美琴。記者劉柏均／攝影

國民黨總統參選人侯友宜稱民進黨總統參選人賴清德是「兩岸之間最大引戰者」，民進黨副總統參選人蕭美琴表示，台灣是一個和平之島，「引戰的人不在台灣，也不是我們，絕對不是賴清德，想要用武力來解決問題的在北京。」

美國「外交事務」期刊日前刊登葛來儀等三名學者的文章，認為賴清德未來若當選，應該重新檢視民進黨台獨黨綱；侯友宜引用該文章稱賴清德是兩岸「最大引戰者」。

三立「鄭知道了」今天播出蕭美琴專訪。蕭美琴說，葛來儀已經澄清，強調從來沒有說賴清德是引戰者，這個是一個非常錯誤跟扭曲的引用，在國際上要建立信用，就不應該去扭曲別人的話，不該去斷章取義。

蕭美琴也指出，對手一直想要去操作「疑賴」、「疑美」，但是大家也都看得很清楚，台灣人民都很愛好和平，台灣人也都很善良、很慷慨，台灣人都希望台灣是一個和平之島，今天引戰的人不在台灣，想要用武力來解決問題的在北京，「這一點很清楚，不管怎麼去操弄這些話題，全世界都看得很清楚。」

賴清德 蕭美琴 台灣人

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