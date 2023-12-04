原轉會會議 蔡總統宣布第三屆委員聘期延長至明年520

蔡英文總統今天主持「總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會」第20次委員會議，她正式宣布將第三屆委員聘期延長至明年5月20日，請委員們與她一起努力到任期的最後一天。蔡總統表示，政府逐步落實原住民族各項政策，回應族人的期待，也期待台灣社會了解，彼此是族群關係中的當事人，要共同面對歷史真相，才能走向真正的和解。

蔡總統指出，依據「總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會設置要點」，第三屆委員聘期即將在本月10日結束。然而，轉型正義、原鄉建設及族人權益保障等相關工作，不能就此停止，政府部門要跟原住民族持續對話。因此，她要請各位委員與她一起努力到她任期的最後一天。

蔡總統說，她了解委員們還有事情要請政府持續努力。到明年5月20日，還有一段時間能完成想做的事。她要謝謝委員們同意將聘期延長，並正式宣布第三屆委員聘期延長到明年5月20日，「我們繼續努力，促進更多溝通及討論，持續落實原住民族轉型正義」。

蔡總統表示，原住民族委員會明年度預算有111億，是歷史新高。政府為了落實都市原住民族的發展政策，將會興建9處原住民族公共服務空間、17處文化祭典場域，讓不同族群多元交流、相互理解。她曾在2017年的第4次委員會議中，邀集台糖公司與原住民族對話。經過原民會與台糖公司溝通後，政府也在明年度編列預算，要價購台糖公司的土地，歸還族人，落實保障原住民族土地歷史正義的政策目標。

蔡總統說，今年11月，牡丹社排灣族人在英國愛丁堡大學，以排灣族傳統儀式接回祖先遺骨。這是台灣原住民族社會要求國際返還祖先遺骨的首例，深具歷史意義。

蔡總統表示，推動原住民族歷史正義及轉型正義的工程，是一條漫長道路，「但我們並不孤單」。因為有許多夥伴的加入，還有國際上的支持，讓政府逐步落實原住民族各項政策，回應族人的期待。

今天會議共歷時約1.5小時。先確認第19次委員會議紀錄，並由第三屆和解小組主持人、文化部次長徐宜君及歷史小組主持人、教育部次長劉孟奇分別簡報階段性工作成果及後續推動規劃。

會中，雅美（達悟族）代表夏曼威廉斯Syamen Womzas提及日前小犬颱風對蘭嶼造成的災害與重建議題，執行秘書原住民族委員會主任委員夷將拔路兒回應，小犬颱風發生後，行政院秘書長李孟諺定期邀集各部會進行重建工作的進度管控。蘭嶼雅美族人最關切的住宅修繕問題，行政院已核定1億6千萬元以上的修繕補助費給當地將近700家住戶，每戶補助上限最高可達22萬元修繕補償金額，原民會也將透過台東縣政府核撥經費給鄉公所來執行。至於達悟族拼板舟因風災造成的損壞或遺失，原民會也會做專案補助。

接替總統主持的副總統賴清德也回應，小犬颱風衝擊蘭嶼民眾的生活，蔡總統非常重視，行政院所屬各部會，包括內政部、原民會、經濟部、教育部、農業部、衛福部、環境部、工程會、國發會及台電公司等，都積極參與協助蘭嶼的重建。此外，台灣電力公司也將耗資10億元經費，將蘭嶼全島電纜地下化。他希望夏曼威廉斯Syamen Womzas與蘭嶼鄉親能持續向政府反應所面臨的各種問題，並利用此平台持續對話。

賴清德說，他希望蘭嶼可以藉由重建獲得再生的機會，成為一個智慧的島嶼、綠色的島嶼，不僅兼具文化與科技，也有傳統與現代的文明。他認為，重建是必須要做的基礎工作，但我們應該要有更高、更遠的願景，讓蘭嶼成為台灣的蘭嶼，甚至成為世界的蘭嶼。

隨後，賴清德代表蔡總統裁示時，首先感謝和解小組在文化資產的登錄，或再造歷史現場、傳統知識的研究，都有豐碩成果，也輔導原住民族地方文化館在今年推出5個展覽，讓更多社會大眾認識、理解，也尊重原住民族的文化。

賴清德說，在歷史小組的努力下，讓原住民族的史觀落實在課程教學，也培育原轉師資；更針對重大歷史事件盤點、補遺調查。他感謝各部會同仁和民間團體攜手合作，讓國人建立起多元史觀，也展現台灣深厚的文化底蘊。經過這些年的努力，更多民眾深入認識原住民族的歷史正義，以及轉型正義的精神。族群主流化的概念，也被愈來愈多民眾理解。

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