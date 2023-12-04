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【重磅快評】蕭美琴奇幻之旅：從美籍顧問到參選副總統

聯合報／ 主筆室
民進黨副總統參選人蕭美琴（右）回應國籍問題。記者趙容萱／攝影
民進黨副總統參選人蕭美琴（右）回應國籍問題。記者趙容萱／攝影

民進黨人一直沒放棄推動台灣「正常國家化」，賴清德參選總統挑搭檔，便足以證明「這個國家」多麼不尋常。廿三年前，綠營首次執政，蕭美琴是陳水扁總統聘用的「美籍顧問」；此刻「前美國人」搭配美國人阿公參選正副總統。「美德配」正在改寫「外來政權」的定義。

連日來考古蕭美琴國籍成為政治顯學，她的父親蕭清芬的訃聞及友人悼念文章，都成了熱門文章。有人宣稱蕭清芬結束美國學業返台後，曾當過國民兵，主張蕭美琴出生就有中華民國國籍。這說法只是出自某牧師的回憶，牧師聲稱的歷史剪報未曾出現，也查不到。但另一分1986年的剪報「華裔美籍蕭美琴，高分考上省南女」，證明蕭美琴在台就讀中小學是「外籍生」，這符合她自稱的「從小只有美國籍」。

蕭美琴1971年於神戶出生，當時蕭父在日本進修。蕭父1973-1986擔任台南神學院院長，卸任後便舉家遷往美國紐澤西。為何蕭美琴在台生活多年卻沒申請中華民國國籍及戶口，以致她後來只能以「美國人」身分在民進黨中央乃至扁朝總統府任職，這只有她自己知道。

兩千年陳水扁接任總統，蕭美琴擔任美籍外交顧問，引發軒然大波，當時她對國籍的說法就有兩種，一是「只有美國籍」，後來正式發聲明又稱「父親是台灣人，同時具有中華民國籍」。她宣稱自己的護照是「X開頭」（無戶籍國民），沒有一個國家承認，若在取得台灣戶籍前放棄美國籍，會變成「國際流民」。這番說詞被當時外交部政次李大維打臉「與事實不符」，而且其他僑選立委如張旭成等人拿X開頭護照，都沒發生她所說無法出訪的情況。

相較蕭美琴說不清楚，但總統府的親扁人士說出關鍵。該官員表示，蕭無法取得中華民國國籍，是因國籍法規定必須居住滿一百八十天，她因工作經常出國，以致無法取得國籍。

這段說明透露兩件事：一是蕭美琴沒有我國國籍。再者，所引用的國籍法條文，是外國人及無國籍者申請歸化的規定。

蕭美琴今天的說法是，自己從未放棄中華民國國籍，所以也無回復的問題。兩千年在總統府上班，引起很多討論，是因國家對《國籍法》、《戶籍法》有很多不同規定。她輕描淡寫帶過爭議，把說詞不一的責任推到法律繁瑣。

更可議的是，蕭美琴將總統大選和選立委的資格混為一談。她說立委選那麼多次，國籍問題已經過考驗。但總統大選不允許歸化者參選，她究竟曾是「只有美國籍」，抑或是雙重國籍，仍沒有公開透明的答案。

蕭美琴的國族認同歷程很曲折，她不僅比有身分證卻無法參選的徐春鶯幸運，更比歐巴馬得天厚愛。歐巴馬選總統還得設法證明自己真的在夏威夷出生，蕭美琴卻能從美國人變身中華民國國民選副總統。

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