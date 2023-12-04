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侯競辦稱政府要開放10萬印度移工 賴辦：勞動部已澄清

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨總統參選人賴清德競辦發言人郭雅慧。圖／賴清德競選辦公室提供
民進黨總統參選人賴清德競辦發言人郭雅慧。圖／賴清德競選辦公室提供

國民黨總統參選人侯友宜競辦稱外媒報導台灣將開放10萬印度移工，衝擊台灣勞工。民進黨總統參選人賴清德競總發言人郭雅慧表示，上個月勞動部就已澄清「並無外電報導立即引進10萬印度移工之說」。侯友宜團隊此時拿早已澄清的錯誤訊息來批評，不是要轉移主帥侯友宜開放中生就業引起的爭議，就是侯友宜團隊做事總是慢半拍，才會拿「舊聞當新聞」。

郭雅慧強調，侯友宜無視國際現況，堅持接受九二共識；無視中國大量失業人口的事實，提出重啟服貿、開放中生來台就業等將台灣鎖進中國的政策，理當就會受到社會的疑慮，引起人民的擔心，作為國民黨提名的總統參選人，應該要出面解釋清楚，而非想要打模糊帳轉移焦點，為自己所引起的爭議開脫。

侯友宜 移工 團隊

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