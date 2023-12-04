大巨蛋政治學 到底誰搗蛋？秦慧珠：前7年柯P卡蛋 最後1年內政部在卡

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聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安昨天在台北大巨蛋為亞錦賽中華隊加油。圖／引用自蔣萬安臉書
台北市長蔣萬安昨天在台北大巨蛋為亞錦賽中華隊加油。圖／引用自蔣萬安臉書

台北大巨蛋昨晚亞錦賽開幕戰中韓大戰，中華隊四比零完勝韓國隊。國民黨議員秦慧珠大讚台北市長蔣萬安做實事，一上任就派副市長李四川與中央努力溝通，才讓大巨蛋風光開幕；外界將矛頭指向台北市前市長柯文哲「卡蛋」，秦慧珠說，台北大巨蛋過去這8年，前7年是柯文哲在卡，最後1年是中央內政部卡蛋。

台北大巨蛋昨天晚上首場大型國際賽事亞錦賽開幕戰，許多網友讚爆市長蔣萬安，世新大學傳播博士學程教授游梓翔也在臉書說，大巨蛋剛開幕就成為台北的一顆大彩蛋，「不能忘了誰生蛋、誰孵蛋、誰卡蛋」。

秦慧珠說，台北大巨蛋在柯文哲第一任剛當選時、2014年就宣布查五大案，當時被柯認為五大弊案的，還包括鴻海創辦人郭台銘的三創園區，還有松菸文創園區及遠雄大巨蛋，所以柯文哲一開始，就是把大巨蛋當成政治議題操作，後來什麼都沒查出來，又搞了一個不按圖施工、勒令停工，等同一開始政治審判，後來又技術杯葛。

秦慧珠說，大巨蛋眼睜睜8年就是被柯文哲耽誤的球場，蔣萬安上任後，派李四川跟中央溝通，蔣萬安的做法不像柯文哲，低調卻積極努力與中央溝通，才能讓大巨蛋風光營運。

民進黨台北市議員林亮君說，蔣萬安上任後，對大巨蛋沒有太大政策調整，就是下令要求大巨蛋前3個月只能舉辦運動賽事，不過因先前測試賽、及這次的亞錦賽只有開放1萬多席觀眾席，儘管昨天疏散速度蠻快，但相關指標等還是要改善，接下來逐步壓力測試到滿場，蔣萬安還是要謹慎因應。

大巨蛋 柯文哲 蔣萬安 秦慧珠

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