大巨蛋政治學 到底誰搗蛋？秦慧珠：前7年柯P卡蛋 最後1年內政部在卡
台北大巨蛋昨晚亞錦賽開幕戰中韓大戰，中華隊四比零完勝韓國隊。國民黨議員秦慧珠大讚台北市長蔣萬安做實事，一上任就派副市長李四川與中央努力溝通，才讓大巨蛋風光開幕；外界將矛頭指向台北市前市長柯文哲「卡蛋」，秦慧珠說，台北大巨蛋過去這8年，前7年是柯文哲在卡，最後1年是中央內政部卡蛋。
台北大巨蛋昨天晚上首場大型國際賽事亞錦賽開幕戰，許多網友讚爆市長蔣萬安，世新大學傳播博士學程教授游梓翔也在臉書說，大巨蛋剛開幕就成為台北的一顆大彩蛋，「不能忘了誰生蛋、誰孵蛋、誰卡蛋」。
秦慧珠說，台北大巨蛋在柯文哲第一任剛當選時、2014年就宣布查五大案，當時被柯認為五大弊案的，還包括鴻海創辦人郭台銘的三創園區，還有松菸文創園區及遠雄大巨蛋，所以柯文哲一開始，就是把大巨蛋當成政治議題操作，後來什麼都沒查出來，又搞了一個不按圖施工、勒令停工，等同一開始政治審判，後來又技術杯葛。
秦慧珠說，大巨蛋眼睜睜8年就是被柯文哲耽誤的球場，蔣萬安上任後，派李四川跟中央溝通，蔣萬安的做法不像柯文哲，低調卻積極努力與中央溝通，才能讓大巨蛋風光營運。
民進黨台北市議員林亮君說，蔣萬安上任後，對大巨蛋沒有太大政策調整，就是下令要求大巨蛋前3個月只能舉辦運動賽事，不過因先前測試賽、及這次的亞錦賽只有開放1萬多席觀眾席，儘管昨天疏散速度蠻快，但相關指標等還是要改善，接下來逐步壓力測試到滿場，蔣萬安還是要謹慎因應。
▪ 名單整理包／選舉登記終了！區域立委、不分區名單一次看
▪ 2024總統副總統選舉 一圖看懂3組參選人資歷背景
▪ 2024全國不分區立委 16黨提名背景一次看
▪ 2024總統與立委選舉保證金知多少？退還門檻一次看New
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言