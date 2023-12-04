快訊

台台併後台哥大推出隱藏版4G月租0元方案 網熱議有玄機

現役年輕官兵、退伍軍人總統大選傾向投誰？答案非絕對

評／中華隊留下大巨蛋首勝 是對柯文哲最大的諷刺

時代力量立院黨團提拒絕浮濫圈地、捍衛土地正義

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
時代力量立法院黨團上午舉行「拒絕浮濫圈地，捍衛土地正義」記者會，立委陳椒華（右二）指出台灣國土長期以來受到圈地炒地的問題，至今未見各黨提出兼顧土地及環境永續相關的政見。記者林伯東／攝影
時代力量立法院黨團上午舉行「拒絕浮濫圈地，捍衛土地正義」記者會，立委陳椒華（右二）指出台灣國土長期以來受到圈地炒地的問題，至今未見各黨提出兼顧土地及環境永續相關的政見。記者林伯東／攝影

時代力量立法院黨團上午舉行「拒絕浮濫圈地，捍衛土地正義」記者會，台灣國土長期以來受到圈地炒地的問題，至今未見各黨提出兼顧土地及環境永續相關的政見。

立委陳椒華指出，由於錯誤國土、都市計畫及制度工具，不當開發導致人民受迫遷流離失所、推升房價飆漲，嚴重使人民的財產權及居住權被侵害。陳椒華表示，時代力量長期關注土地正義，其任期內協助許多藍綠白執政縣市中有關土地徵收、市地重畫等個案；時代力量黨團亦提出《土地徵收條例》修法版本，期望透過制度性改革以保障人民的基本權利，但身為國會多數的民進黨卻遲遲不願修法排審，儼然忘記苗栗大埔徵收案中的慘痛經驗。

時代力量立法院黨團上午舉行「拒絕浮濫圈地，捍衛土地正義」記者會，立委陳椒華（右二）指出台灣國土長期以來受到圈地炒地的問題，至今未見各黨提出兼顧土地及環境永續相關的政見。記者林伯東／攝影
時代力量立法院黨團上午舉行「拒絕浮濫圈地，捍衛土地正義」記者會，立委陳椒華（右二）指出台灣國土長期以來受到圈地炒地的問題，至今未見各黨提出兼顧土地及環境永續相關的政見。記者林伯東／攝影

時代力量 陳椒華 土地徵收

延伸閱讀

影／時力黨團主張修法保障土地正義 拒絕國土浮濫圈地開發

陳椒華指控新竹「某建案」涉違法擴建 環保局有瀆職之嫌

控有謙家園違法擴建 陳椒華批違反環評

影／又見重劃禿鷹？陳椒華呼籲台南市政府莫圖利財團

相關新聞

大巨蛋政治學 到底誰搗蛋？秦慧珠：前7年柯P卡蛋 最後1年內政部在卡

台北大巨蛋昨晚亞錦賽開幕戰中韓大戰，中華隊四比零完勝韓國隊。國民黨議員秦慧珠大讚台北市長蔣萬安做實事，一上任就派副市長李...

侯友宜感嘆大巨蛋拖8年 黃珊珊：搞清楚爛攤子是誰留下

國民黨總統參選人侯友宜昨天感嘆，台北大巨蛋一拖就是8年，外界認為是在暗諷民眾黨總統參選人柯文哲。柯文哲競選總幹事黃珊珊今...

黃國昌強調公平正義的司法 民進黨：挺高虹安嗎？

民眾黨不分區立委提名人黃國昌稍早舉行記者會推政見，強調「公平正義的司法」。民進黨發言人林楚茵表示，奉勸黃國昌高談闊論前，...

影／時力黨團主張修法保障土地正義 拒絕國土浮濫圈地開發

時力黨團今天舉行記者會，時代力量2024立委不分區參選人王寶萱、時力立委陳椒華呼籲，修法保障土地正義，拒絕國土浮濫圈地；...

【即時短評】中華隊留下大巨蛋首勝 是對柯P最大的諷刺

中華隊昨天在1萬7000名球迷見證下，不僅在亞錦賽中擊敗宿敵韓國隊，更留下大巨蛋正史啟用後的第一勝。只不過，原本預計20...

【專家之眼】何不增設「出國旅行支出」特別扣除額？

吃飯、穿衣、適當休閒與娛樂等，皆為個人生活之基本需要，何以綜合所得稅沒有用餐、購置服裝、休閒與娛樂等特別扣除額？原因在於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。