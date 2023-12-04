時代力量立院黨團提拒絕浮濫圈地、捍衛土地正義
時代力量立法院黨團上午舉行「拒絕浮濫圈地，捍衛土地正義」記者會，台灣國土長期以來受到圈地炒地的問題，至今未見各黨提出兼顧土地及環境永續相關的政見。
立委陳椒華指出，由於錯誤國土、都市計畫及制度工具，不當開發導致人民受迫遷流離失所、推升房價飆漲，嚴重使人民的財產權及居住權被侵害。陳椒華表示，時代力量長期關注土地正義，其任期內協助許多藍綠白執政縣市中有關土地徵收、市地重畫等個案；時代力量黨團亦提出《土地徵收條例》修法版本，期望透過制度性改革以保障人民的基本權利，但身為國會多數的民進黨卻遲遲不願修法排審，儼然忘記苗栗大埔徵收案中的慘痛經驗。
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