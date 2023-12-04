影／回應國籍爭議 蕭美琴：從未放棄中華民國國籍 沒有回復的問題

對於國籍爭議，民進副總統參選人蕭美琴上午表示，競總在催促她回來參選之前，她就請競總要把身分都查清楚，「有問題就要趕快找別人」，競總從頭到尾都查得很清楚，大家都很有信心促成「賴蕭配」。

蕭美琴上午陪同民進黨台中市第二選區立委林靜儀車隊掃街。蕭美琴提出三點說明：第一，她從來沒放棄中華民國國籍，所以也沒有回復的問題。第二，因其母為美國人，她早年曾經擁有美國籍，但在2002年放棄，相關證明、文件都有，多次選立委經過選舉的考驗，第三，2000年她在總統府任職時，有很多討論，是因為國籍法和戶籍法有不同身分和規定，她擔任僑選立委當天就取得中華民國的身分證，這些問題也在進入立院後獲得解決。 民進黨副總統參選人蕭美琴（右）回應國籍問題。記者趙容萱／攝影

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