影／王鴻薇指潘孟安長期入住建商子公司董事長名下豪宅
國民黨立委王鴻薇上午在立法院舉行「金屋藏潘？！王鴻薇曝潘孟安長期入住建商子公司董事長名下豪宅」記者會，質疑民進黨總統參選人賴清德競選辦公室總幹事潘孟安在台北的住所，有接受綠能廠商、建商的禮遇，要求賴清德出來說清楚，並呼籲檢調進行調查。
王鴻薇指出，潘孟安入住綠能廠商「力能能源科技」董事長楊宗名下豪宅，一戶至少要價5千萬元左右，這棟位於萬華的力麒御品就是「金屋藏潘」的所在。且「力能能源科技」根本就是力麒建設集團下的子公司，質疑賴清德選舉總幹事能坐享綠能廠商、建商的禮遇，並向潘孟安拋出三點質疑，「是誰提供豪宅」、「這間公司，與當時主政的屏東縣政府是否有無標案、業務往來」、「請出示租約，並告知到底住多久了」。
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