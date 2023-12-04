快訊

亞錦賽／封徐若熙「154公里怪物」韓媒：連續被台灣投手壓制

如何知道自己可能得了白內障？白內障6前兆 頻繁變更眼鏡度數要注意

司法官學院驚爆兩名準司法官性騷女同學 一人原職是警察

影／王鴻薇指潘孟安長期入住建商子公司董事長名下豪宅

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇上午在立法院舉行「金屋藏潘？！王鴻薇曝潘孟安長期入住建商子公司董事長名下豪宅」記者會，質疑民進黨總統參選人賴清德競選辦公室總幹事潘孟安在台北的住所，有接受綠能廠商、建商的禮遇，要求賴清德出來說清楚，並呼籲檢調進行調查。記者林伯東／攝影
國民黨立委王鴻薇上午在立法院舉行「金屋藏潘？！王鴻薇曝潘孟安長期入住建商子公司董事長名下豪宅」記者會，質疑民進黨總統參選人賴清德競選辦公室總幹事潘孟安在台北的住所，有接受綠能廠商、建商的禮遇，要求賴清德出來說清楚，並呼籲檢調進行調查。記者林伯東／攝影

國民黨立委王鴻薇上午在立法院舉行「金屋藏潘？！王鴻薇曝潘孟安長期入住建商子公司董事長名下豪宅」記者會，質疑民進黨總統參選人賴清德競選辦公室總幹事潘孟安在台北的住所，有接受綠能廠商、建商的禮遇，要求賴清德出來說清楚，並呼籲檢調進行調查。

王鴻薇指出，潘孟安入住綠能廠商「力能能源科技」董事長楊宗名下豪宅，一戶至少要價5千萬元左右，這棟位於萬華的力麒御品就是「金屋藏潘」的所在。且「力能能源科技」根本就是力麒建設集團下的子公司，質疑賴清德選舉總幹事能坐享綠能廠商、建商的禮遇，並向潘孟安拋出三點質疑，「是誰提供豪宅」、「這間公司，與當時主政的屏東縣政府是否有無標案、業務往來」、「請出示租約，並告知到底住多久了」。

國民黨立委王鴻薇上午在立法院舉行「金屋藏潘？！王鴻薇曝潘孟安長期入住建商子公司董事長名下豪宅」記者會，質疑民進黨總統參選人賴清德競選辦公室總幹事潘孟安在台北的住所，有接受綠能廠商、建商的禮遇，要求賴清德出來說清楚，並呼籲檢調進行調查。記者林伯東／攝影
國民黨立委王鴻薇上午在立法院舉行「金屋藏潘？！王鴻薇曝潘孟安長期入住建商子公司董事長名下豪宅」記者會，質疑民進黨總統參選人賴清德競選辦公室總幹事潘孟安在台北的住所，有接受綠能廠商、建商的禮遇，要求賴清德出來說清楚，並呼籲檢調進行調查。記者林伯東／攝影

潘孟安 賴清德 王鴻薇

延伸閱讀

潘孟安爆住綠能老闆豪宅 侯友宜質疑為何住到業者房子

王鴻薇爆潘孟安住建商豪宅 賴競總：賃屋萬華和助理住

1英1美看緊看牢 游梓翔：賴清德被雙保母機制嚴加看管

2024選戰溫度計／拔「堅」戰將王鴻薇PK「哈佛女孩」謝佩芬 最新當選率一文看懂

相關新聞

統戰團介入選舉？ 里長：揪陸團還聽過免費的..多數都有警覺心

2024大選逼近，今年又傳出中國介入選舉，有人邀里長揪相親團赴大陸「招待」旅遊，不具名里長透露，其實每年台灣只要到大選年...

潘孟安被爆入住綠能廠商豪宅 民進黨團：有按月付租金

國民黨立委王鴻薇今天爆料，屏東縣前縣長潘孟安北上輔選，入住綠能廠商董事長豪宅，民進黨立法院黨團幹事長劉世芳表示，潘孟安在...

蔡總統批馬英九干涉司法 馬辦：去追究柯建銘了嗎？

蔡英文總統昨天在「全國競總」成立大會致詞時提及「馬王政爭」，批評前總統馬英九執政時把手伸進司法，造成的政局不穩、經濟不安...

影／侯友宜、趙少康康憶首次合作 呼籲重視精神醫療

國民黨總統參選人侯友宜及副總統參選人趙少康今天舉行回顧「台灣首次思覺失調患者挾持公車事件」記者會，1998年台北市發生國...

影／回應國籍爭議 蕭美琴：從未放棄中華民國國籍 沒有回復的問題

對於國籍爭議，民進副總統參選人蕭美琴上午表示，競總在催促她回來參選之前，她就請競總要把身分都查清楚，「有問題就要趕快找別...

影／時力黨團主張修法保障土地正義 拒絕國土浮濫圈地開發

時力黨團今天舉行記者會，時代力量2024立委不分區參選人王寶萱、時力立委陳椒華呼籲，修法保障土地正義，拒絕國土浮濫圈地；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。