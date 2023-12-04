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影／時力黨團主張修法保障土地正義 拒絕國土浮濫圈地開發

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
時力黨團今天舉行記者會，時代力量2024立委不分區參選人王寶萱（左2）、時力立委陳椒華(左3)呼籲，修法保障土地正義，拒絕國土浮濫圈地；惜根台灣協會理事長徐世榮(左4)一度哽咽，感謝時力關心土地和家園被掠奪和迫遷的人民。記者歐陽良盈/攝影
時力黨團今天舉行記者會，時代力量2024立委不分區參選人王寶萱（左2）、時力立委陳椒華(左3)呼籲，修法保障土地正義，拒絕國土浮濫圈地；惜根台灣協會理事長徐世榮(左4)一度哽咽，感謝時力關心土地和家園被掠奪和迫遷的人民。記者歐陽良盈/攝影

時力黨團今天舉行記者會，時代力量2024立委不分區參選人王寶萱、時力立委陳椒華呼籲，修法保障土地正義，拒絕國土浮濫圈地；惜根台灣協會理事長徐世榮一度哽咽，感謝時力關心土地和家園被掠奪和迫遷的人民。

王寶萱表示，在現今派系被土地利益綁架的選舉結構中，土地正義是指標議題，土地徵收條例修法，把關必須更嚴格，時力主張廢除區段徵收制度，重畫相關制度訴求，包括平均地權條例母法等；並主張廢除公辦自地重畫，或需要所有權人百分百同意，才可進行市地重畫。

王寶萱表示，住宅和土地不是商品，也是居住的人權，要求全面檢視非正規住居，保障居住權；在法規改善前，應落實程序正義，在所有審議中保障實質參與權，早期規劃時就應真誠跟人民磋商，並落實資訊公開透明。

王寶萱請各黨總統參選人們向人民承諾，修法保障居住人權，通盤檢討土地政策，落實資訊公開透明，保障實質參與機制，秉持永續環境精神，停止國土浮濫開發。

陳椒華表示，土地不是用來生財的工具，而是讓人民安居，永續生存的重要基礎，不該變成集團斂財的工具。惜根台灣協會理事長徐世榮哽咽，本以為民進黨全面執政後，會修改這些不公不義的土地制度，但完全都沒有做，感謝時力願把土地正義、居住正義列為重要政見，以及時力立委陳椒華、邱顯智、王婉諭關心土地和家園被掠奪和迫遷的人民。

陳椒華 徐世榮

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