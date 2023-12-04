影／經民連智庫提出「防阿共三法」倡議
經民連智庫今天舉行「民主如何防止阿共滲透？外患罪、反滲透法與政治獻金法修正」政綱發布記者會，提出「防阿共三法」倡議，這也是台灣公民陣線第四場政綱發布會。
經民連主張，對於軍人簽署不抵抗承諾書等等明顯叛國行為，應修正刑法外患罪章予以處罰，修正反滲透法，對於灰色地帶行為人要求申報經費來源，如確認為收受中共資金的在地協力者，應處以刑罰，並修正政治獻金法擴大政治資金透明化範圍，讓共諜與在地協力者無所遁形。
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