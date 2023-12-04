出席衛環委員會主持會議 吳欣盈面對國籍話題未回應

2024總統大選明年1月登場，近期各政黨參選人是否放棄雙重國籍引發諸多討論，針對民進黨副總統參選人蕭美琴仍有美國籍傳言，民眾黨副總統參選人吳欣盈的雙重國籍爭議引發矚目，事實查核中心指出，蕭美琴2002年就已放棄。吳欣盈的部份，美國聯邦政府資訊有一筆2014年4月23日公告，放棄美國公民登記為Cynthia Wu，未有中文名字拼音，而民眾黨發言人對外表示吳欣盈受訪時表明已放棄美國國籍。

吳欣盈今天出席立法院衛環委員會以召委身份主持會議，媒體追問雙重國籍話題，吳欣盈表示正在直播不便受訪。 民眾黨副總統參選人吳欣盈今天出席立法院衛環委員會主持會議，媒體追問雙重國籍話題，吳欣盈未回應。記者邱德祥／攝影 民眾黨副總統參選人吳欣盈今天出席立法院衛環委員會主持會議，媒體追問雙重國籍話題，吳欣盈未回應。記者邱德祥／攝影

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