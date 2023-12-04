新聞眼／輔選大將 關鍵時刻更應避嫌

民進黨總統參選人賴清德競選總幹事潘孟安遭爆住進綠能業者豪宅，一次網羅政商千絲萬縷關係的三個關鍵字—光電、建商、綠能。在選前衝刺之際，掀此波瀾，恐怕並非賴清德所樂見。潘孟安雖已卸下公職身分，但身為賴清德核心大將，應知分寸拿捏，關鍵時刻更應懂得避嫌。

事實上，無論是光電、建商或綠能，企業必然盼能經營政商關係，但錯綜交疊的政商糾葛，往往與黑金、貪腐只差一線之隔，這是台灣民主卅年來必須革除的陋習。

過去民進黨在野時，口口聲聲要打倒黑金貪腐、畫清政商界線、建立清廉政治，卻在蔡政府執政七年後變本加厲。

去年九合一選舉，民進黨敗選檢討直指黑金、治安、論文爭議是選票流失關鍵，尤其台南市發生正副議長涉賄選案、台南爐渣案、八十八槍案爆出光電糾紛，都讓賴清德本命區烏雲籠罩。賴清德接任民進黨主席後出手整頓，卻再爆發im.B吸金詐騙案，民進立委陳歐珀還因無償使用主嫌曾國緯提供的房、車，被迫宣布退選。

賴清德為打擊黑金槍毒，已在黨內得罪一票人，被賴視為「情同手足」的潘孟安為了力挺兄弟參選，在屏東縣長卸任後選擇不入閣，如今卻爆出住進綠能業者豪宅；儘管雙方訂契約、付房租，但當綠能業者巧合地於潘孟安任內在屏東擴張版圖，該處還是全台首創的「縣級光電專區」時，層層關聯，難免落人口實。

選戰進入衝刺階段，各方攻勢將愈加激烈，民進黨過去追打政治人物住豪宅事件仍歷歷在目，如今也應反求諸己。

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