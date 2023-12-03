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柯文哲接轎艋舺靈安尊王回鑾 青山宮主委預祝心想事成

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
艋舺青山宮今天舉行靈安尊王聖誕夜巡活動，民眾黨總統參選人柯文哲晚間接轎回鑾。記者林銘翰／攝影
艋舺青山宮今天舉行靈安尊王聖誕夜巡活動，民眾黨總統參選人柯文哲晚間接轎回鑾。記者林銘翰／攝影

艋舺青山宮今天舉行靈安尊王聖誕夜巡活動，民眾黨總統參選人柯文哲晚間接轎回鑾，青山宮主委黃清源祝福柯文哲心想事情，柯文哲則說，在新冠肺炎疫情的那三年，感謝所有萬華鄉親的付出，守住萬華就是守住台北，而守住台北就是守住台灣。

艋舺青山祭被民俗類文化資產，活動從昨天開始為期三天，國民黨總統參選人侯友宜今天下午為靈安尊王聖誕夜巡扶轎起駕，柯文哲則在晚間9時52分抵達艋舺青山宮，恭迎艋舺青山宮靈安尊王圓滿回鑾。

柯文哲致詞時表示，感謝青山宮主委黃清源、總幹事郭懿堅，還有所有青山宮的委員先進、萬華區綠堤里里長邱郁惠，看到艋舺青山宮的祭典，自己感到非常高興，因為在萬華算是重要的宗教活動，他要利用這個機會，再次感謝萬華鄉親在疫情期間的付出。

柯文哲強調，守住萬華就是守住台北，守住台北就是守住台灣，所以要利用這個機會，感謝各位在疫情期間三年的幫忙，而青山宮不僅是重要的宗教地點，同時也非常熱心公益事業，不管是捐贈救護車，還是清寒救助。

柯文哲說，過去在擔任台北市長期間，感謝青山宮給與市府的協助，今天晚上要祈願，在座的所有人平安幸福，身體健康，萬事如意，闔家平安。

黃清源表示，感謝柯文哲在擔任台北市長期間，給予青山宮最大的支持，台北市前副市長、柯文哲競選總幹事黃珊珊則說，自己很榮幸跟萬華的鄉親，共同度過最辛苦的那三年，謝謝大家給黃珊珊的支持，她未來每年過年也都會到青山宮回娘家。

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