響應身障日！蔡政府再替這族群加薪 最高薪資漲幅逾3成

唐氏症基金會、唐氏症關愛者協會響應12月3日世界身心障礙日，今舉辦「2023國際身心障礙者日－唐寶寶一輩子的事成果展」展出唐寶寶的藝術創作，同時邀請唐寶寶表演舞蹈、樂器演奏節目。行政院政務委員林萬億出席活動表示，台灣的環境對於身心障礙者不夠友善，政府規劃5年480億的經費，替生活服務員、教保員加薪，並盤點台灣各領域空間是否對身心障礙者足夠友善。

唐氏症基金會董事長林正俠今表示，唐氏症與身心障礙對個人及家庭往往需用一輩子的時間調適、面對、因應，需要很大的勇氣與責任承擔，基金會將繼續堅守承諾，2024年起更致力實踐「健康」、「友善」、「環保」、「永續」四大任務，持續為了大眾的健康、社會的友善、環境的保護、服務的永續而努力。

林萬億致詞時表示，台灣雖然不是聯合國成員，但自主加入公約，並通過「身心障礙者權利公約CRPD」施行法，進行2次的國際審查，希望身心障礙者受到平等對待、融入社區，然而盤點台灣各層面軟硬體，「確實對身心障礙者來說障礙仍多」，因此政府規劃5年480億的經費，中央出資92%，地方負擔8%，經費用於改善身心障礙者的生活環境。

林萬億指出，改善計畫由內政部、交通部、衛福部共同協力，目前整體盤點建築、交通、馬路、教育、文化、體育等設施都仍待加強。首先針對「公領域」的空間、設備是否夠友善，便於身心障礙接受各項服務，而建物旁延伸的騎樓走道、馬路到大眾交通工具的站點，則是由交通部同步進行盤點與規劃。

身心障礙者不僅在公共領域活動時需要「0障礙」。林萬億說，許多身心障礙者在使用電冰箱、電烤爐、瓦斯等小電器時，可能設計上不夠友善，造成許多受傷事件，例如燙傷等等；因此也請經濟部檢視身心障礙者日常生活必需品友善性，避免他們受傷。

「檢視無障礙是一輩子的事。」林萬億表示，政府希望在下次CRPD（身心障礙者權利公約）會議召開前完成第一階段的成果，因此預計5年內達成所有的盤點與計畫執行。

身、心理都是480億計畫中照顧的重點，林萬億表示，在身心障礙者、家庭的資源上，預計花費80.5億經費，布建200個家庭服務據點，每個縣市都有自立生活中心，在71個心理衛生中心，在加上身心障礙者自立生活方案的計畫。

林萬億指出，由於身心障礙者的生活服務員薪水大多在2萬5至3萬之間，相當低薪外，也造成流動率過高的問題，因此首要將薪水拉高到3萬3700元；而教保員薪資也都是3萬出頭，人力很容易流到被長照、社會安全網的機構中，因此也希望補到3萬7000元以上；整體計畫將擴編1500名相關人力，希望讓身心障礙者家庭得到需要的照護，尤其是家中有長者又有身心障礙者的「高照顧負荷家庭」。 唐氏症基金會下午舉行「唐寶寶一輩子的事」活動，唐氏症基金會董事長林正俠出席。記者曾原信／攝影

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