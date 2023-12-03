日本、法國提及台海和平穩定 外交部：歡迎與感謝

日本首相岸田文雄與法國總統馬克洪今日舉行電話會談，會後公布「2023-2027日法特別夥伴關係之合作路徑圖」，雙方在該文件中重申台海和平穩定對國際社會安全與繁榮不可或缺，敦促和平解決兩岸問題，並支持台灣有意義參與國際組織。我外交部今天對此表示誠摯歡迎與感謝。

外交部指出，日、法兩國在該文件中也反對任何升高緊張情勢、而危及區域穩定與海空航行自由等國際法秩序的行為，並對東海及南海情勢表達強烈憂慮，呼籲透過對話解決印太區域的緊張。

外交部表示，台海和平穩定是印太區域安全與繁榮的關鍵，歡迎國際社會採取任何有助維護台海和平的作為。台灣作為印太地區負責任的重要國家，今後也將持續深化與美、日及歐洲等理念相近國家的合作關係，共同維護印太區域的開放繁榮與全球的和平穩定。

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