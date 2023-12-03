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邱臣遠：蔡總統大內宣經濟20年最好 人民相對剝奪感狂飆

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
蔡英文總統。記者陳正興／攝影
蔡英文總統。記者陳正興／攝影

主計總處近日發布去年受僱員工薪資中位數統計，民眾黨立委邱臣遠今天說，政府漠視勞工低薪血汗，408萬人月薪未達4.3萬元，150萬人少於3萬元，高低薪差距擴大為4.12倍，當蔡英文總統大內宣「台灣經濟20年來最好」，這些數據無疑讓人民「相對剝奪感」狂飆。

邱臣遠上午在臉書發文表示，近期行政院主計總處公布3項數據，讓民眾對台灣的低薪血汗嚴重有感，其一是員工薪資中位數統計，顯示有408.5萬人每月收入不到薪資中位數4.3萬元，而且高低薪差距擴大為4.12倍。

邱臣遠說，這項統計也指出，最高薪10%薪資與最低薪10%薪資差距，擴大為4.12倍，而且連續兩年拉大；另一項是人力運用調查統計，突顯有149.6萬名勞工平均月薪未滿3萬元。

邱臣遠指出，2022年每月實質經常性薪資只有4萬1357元，年減0.15%，創下十年最大減幅，顯示低薪問題更加惡化，實際上國內薪資水準自2000年以來就呈現停滯，2001至2017年實質薪資更僅微幅成長0.1%，近2年每月實質經常性薪資更是連續負成長，去年為4萬1357元，年減達0.15%，創下近十年最大減幅。

邱臣遠質疑，雖然近年來政府連續調高最低薪資，但是卻拿不出具體有效的引導企業加薪政策，只能任令低薪血汗持續，貧富差距擴大，當蔡總統不斷大內宣「台灣經濟是20年來最好的時刻」，這些數據無疑讓人民「相對剝奪感」狂飆。

邱臣遠認為，政治的核心在於執行力，不應該只重視冰冷的統計數據，而是要積極提出改善對策，建議政府面對通膨持續，應該運用各種財政政策降低通膨，並且調整台灣的薪資結構，從制度面改善低薪與凍薪問題。

邱臣遠表示，就長期面來說，政府應該積極輔導產業轉型升級，調整產業結構，有效提升勞工薪資，而產業五缺等問題已經延續多年，政府要提出有效政策，改善缺工等問題，協助就業人數最多的中小企業發展，尤其是觀光旅宿及餐飲等服務產業，穩定服務業勞工的受薪權益。

邱臣遠 蔡英文

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