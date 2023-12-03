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台灣加油站為何有廁所？ 幕後推手竟是「他」

聯合新聞網／ 綜合報導
現今許多加油站都有提供洗手間，圖為中油莒光路加油站廁所。記者胡經周／攝影
現今許多加油站都有提供洗手間，圖為中油莒光路加油站廁所。記者胡經周／攝影

不少用路人在開車途中想上廁所時，都會立刻想到「加油站」。近日，宋楚瑜的官方臉書粉絲團公布一段影片，指出早期加油站並無提供廁所，是直到他擔任省長提出此想法後，才出現如此便民的措施。

宋楚瑜透露，以前的加油站沒有洗手間，直到他擔任省長任內提出構想，並獲得時任中油董事長張子源的支持，才得以讓人民的生活更加便利。他表示，在留學時期搭長途巴士看中華少棒隊比賽，路過加油站時，看見不少乘客擠在路邊加油站等上廁所的場景，成為他後來堅持要在加油站增設洗手間的原因。

宋楚瑜表示，在加油站設立廁所的構想是由他提出。圖／擷自「宋楚瑜找朋友」
宋楚瑜表示，在加油站設立廁所的構想是由他提出。圖／擷自「宋楚瑜找朋友」

宋楚瑜指出，人民的小事就是政府的大事，政府應該幫人民解決問題，透過細微的觀察從看似微不足道的小事，了解人民的需求。他說明，全台第一間中油加油站的廁所是於1994年3月3日開張，當時他還和董事長一起試用廁所，宋認為「台灣的進步，就是要一步一步往前走，所以要疼惜台灣的進度」。

宋楚瑜 加油站 廁所 中油

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