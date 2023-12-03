COP28高階會議 外交部感謝友邦強力聲援

第28屆「聯合國氣候變化綱要公約締約方大會」（UNFCCC COP28）今年11月30日在杜拜舉行。外交部今天表示，我國友邦包含聖露西亞總理皮耶、聖克里斯多福及尼維斯總理德魯、吐瓦魯總理拿塔諾，以及史瓦帝尼總理戴羅素，在12月2日高階會議上為我執言，我國對友邦以實際聲援方式，支持台灣參與國際氣候治理機制表達由衷感謝。

外交部指出，聖露西亞總理皮耶表示，「現在是世界領袖為未來世代打造更安全環境的時候，在這場戰鬥中，台灣不能被遺漏。」聖克里斯多福及尼維斯總理德魯指出，「我要提出中華民國（台灣）的情況，是氣候危機的一個可靠夥伴。聖克里斯多福及尼維斯堅信台灣作為一個島國，應被容許在攸關生存之聯合國政策驅動工具扮演有意義的角色。」

吐瓦魯總理拿塔諾說，「針對我們所面對的一切挑戰，讓所有國家都參與因應誠屬必要，所以我呼籲聯合國會員國，認可中華民國（台灣）對協助因應氣候變遷挑戰、衛生議題等的貢獻。」史瓦帝尼總理戴羅素呼籲，「所有國家都應該是氣候行動協議及承諾的一部分，我們是一個緊密連結的全球社會，如果像台灣這樣不是協議締約方的國家都自願為地球和人民做出承諾，那麼我們其他的國家可以並且必須做更多。我們呼籲允許台灣未來正式參與《聯合國氣候變遷綱要公約》的討論。主席先生，為使 COP28 發揮作用並確保所有的綠色倡議具有永續性並與經濟發展的關鍵支柱相聯，任何人都不能被遺落。」

外交部表示，對於各國友人以大力聲援台灣參與全球環保治理機制表達由衷感謝；我方重申，台灣願意善盡國際社會成員的責任，與友邦及理念相近的國際夥伴密切合作，共同為全球氣候變遷做出正面貢獻。

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