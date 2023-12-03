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侯友宜替張斯綱站台 宣明智現身力挺：希望好好表現

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
國民黨立委參選人張斯綱競選總部今天成立，國民黨總統參選人侯友宜站台。記者侯俐安／攝影
國民黨立委參選人張斯綱競選總部今天成立，國民黨總統參選人侯友宜站台。記者侯俐安／攝影

選舉倒數41天，國民黨立委參選人張斯綱競選總部今天成立，國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜先後站台，聯電前副董事長宣明智現身力挺。對於是否會挺「侯康配」，他說，希望他們能好好表現；至於是否會請鴻海董事長郭台銘回來國民黨團隊，宣明智說，這是國民黨和郭台銘的事情，台灣政黨都在進步。

侯友宜表示，他和宣明智認識很多年，宣明智與警察交情深厚，長年支持警察打擊犯罪，在科技業也有一定的地位。宣明智對這塊土地非常關心，「只要愛台灣、守護中華民國的人，都會走在一起」。

歐洲觀選團昨天抵達台灣，第一站就來張斯綱競總成立，詢問侯友宜藍白合破局後與中國大陸的關係。侯友宜說，從頭到尾他都是依照中華民國憲法、兩岸人民關係條例，大家共同面對，希望讓我們自己的國防軍備、自我防衛能力能提升，也能同時對話、交流，才會降低風險，讓台海安定、台灣安全、世界安心。

被問到賴清德說「不能走回依賴中國的回頭路」，侯友宜說，民進黨不是還在走ECFA的路嗎？對ECFA的依賴也沒有減少，「侯友宜沒有走回頭路，是繼續走，讓兩岸、經濟大家都能共好」。

侯友宜 國民黨 張斯綱

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