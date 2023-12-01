綠批支持黃琤婷是支持韓國瑜 藍嗆票投陳俊宇是挺詐騙

宜蘭立委選舉升溫，藍綠立委候選人黃琤婷、陳俊宇團隊針鋒相對。綠營昨批評黃琤婷質詢率低，今加碼轟前高雄市長韓國瑜立委任內質詢掛蛋，2人是懶惰議員大集合，支持黃琤婷就是支持韓國瑜當立法院長；藍營反擊，票投陳俊宇則是支持立委陳歐珀，都是欺騙選民詐騙選票。

陳俊宇競總昨開記者會批評黃琤婷議會單位質詢發言率低，最低僅10%，是不合格議員；黃則表示多數時間在基層了解民意，搭建政府與民眾溝通橋樑，不一定要在議會質詢才能達到效果，議會並不是作秀的場所。

綠營今再開記者會，陳俊宇競總發言人黃惠慈表示，黃琤婷說不需要質詢，可能是因為她的質詢率已經是當年韓國瑜立法委員任內的10倍，既然韓是國民黨不分區立委名單第一名、未來的立法院長人選，黃覺得自己表現良好也情有可原，但無法改變她只會跟在縣長林姿妙後頭，不監督縣政的不合格表現。

陳俊宇競總總協調陳文昌說，議員最重要的職責之一就是質詢，和選民服務不可混為一談，黃琤婷說議場不是秀場，難道是指質詢、審預算的議員都在做秀？競總發言人陳定霖指出，縣市議員每月為民服務費用是9000元，既然黃稱有做好民眾服務就不用質詢，請把9000元外所有薪資還給民眾。

陳俊宇表示，立法院長是國家門面，代表國家外交，支持黃琤婷就是支持睡到中午、能撈就撈能混就混、跪著走路的韓國瑜；現任立法院長游錫堃對台灣與宜蘭都有重大貢獻，雪隧、童玩節、陽明醫與反六輕都有他的身影，懇請鄉親，若是支持游錫堃，請把票投給陳俊宇。

黃琤婷回擊，票投陳俊宇等於支持陳歐珀，前者拿中央補助款蓋豪華私宅，後者勾結詐騙集團，都在欺騙選民、詐騙選票；從進口蛋、光電爭議到疫苗採購等等，民進黨一騙再騙，她已提出政見要恢復設置特偵組，掃除民進黨政府的貪贓枉法，呼籲縣民一起將詐騙從宜蘭趕出台灣。 國民黨宜蘭立委候選人黃琤婷表示，票投陳俊宇是支持立委陳歐珀，都是欺騙選民詐騙選票。圖／黃琤婷競辦提供

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