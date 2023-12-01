行政立法一把抓遭批一黨獨大 蔡英文「選民都很聰明」

今天一早蔡英文總統在民進黨立委參選人李柏毅陪同下，到高雄楠梓鳳屏宮參香，順勢拉抬民進黨總統、副總統，以及立委選情。民進黨執政再加上國會過半，讓在野黨批評是一黨獨大，蔡英文強調，選民都很聰明，每兩年一次的地方、中央選舉，民主社會不會有一黨獨大的道理。

蔡英文總統今天一早特地南下到高雄楠梓鳳屏宮參香，民進黨左楠區立委參選人李柏毅陪同，總統先向在場鄉親表達感謝，因為在上屆總統大選，在左楠區她淨拿超過7成選票，也呼籲這次選舉也要用同樣的力道，支持民進黨推出的參選人。

蔡英文總統要求鄉親不僅要讓民進黨繼續執政，國會也要過半才行，她表示能做那麼多事，就是因為有國會配合。並舉2016年初次執政時，台灣被國際評等基礎建設不足，因此推出8年8000億的前瞻基礎建設預算，靠著國會過半的優勢才有今天國際競爭力第6名的成績。

在野黨批評民進黨總統、立法一把抓，根本是一黨獨大。蔡英文認為台灣只有人民最大，每兩年一次的地方與中央選舉，現在的選民都很聰明，再加上民主社會資訊流通，沒有一黨獨大的道理。

蔡英文總統也不忘再次推銷國艦國造，她表示8艘潛艦目前民調最高，再加上近期動工的輕型巡防艦，都在高雄建造。高雄未來不僅因為台積電進駐而成為高科技重鎮，也是台灣的軍事國防重鎮，呼籲鄉親一定要支持。

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