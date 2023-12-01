台美貿易倡議協定未生效 鄧振中澄清資料準備中沒卡住

行政院政務委員鄧振中今天接受自由時報「官我什麼事」節目專訪，針對台美21世紀貿易倡議首批協定已在六月簽署，但至今還沒生效，是否有卡住問題。鄧表示「沒有卡住」，是因美國國會要求美國貿易代表署和行政院經貿辦工室提供很多資料，目前正在準備，他預期不會有任何問題。

記者詢問，在亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間，有與美國貿易代表戴琪舉辦雙邊會議，美方的態度是不是希望能夠加速推進第二階段的貿易談判？而最近也有傳出近期會在台北召開第二次實體會議。

鄧振中表示，自己有幾個訊息告訴美國貿易代表戴琪。第一，非常感謝她在過去這一年和他們一起合作，推動台美21世紀貿易倡議協定的簽署。台灣已經爭取了很多年，在這整體台美關係大幅改善的時候，戴琪代表她負責貿易方面，藉著這個機會跟她的談判人員很清楚的指示，大家一起促成了這個貿易協定的簽署。這件事情將來會對於台美關係的發展會有很重要的影響。

鄧振中說，第二，第二階段的貿易談判要談勞工、環境跟農業，台灣希望盡快的把第二階完成，下一次假如說沒有太大的問題，應該是在台北。他也跟戴琪表示，希望能夠盡快的安排實體見面的會議。當然現在還沒有確定的時間跟各位報告，不過他相信我們雙方都有意願，盡快來促成這件事情。

不過，對於首批協定已經在六月簽署，但到現在還沒有生效，記者詢問可能是卡在哪裡？鄧振中表示，「我的觀察並沒有卡住什麼東西」，它就是一個行政作業跟資訊的搜集，因為美國國會要求美國行政部門，就是(美國)貿易代表署提供很多很多的資料。

鄧表示，準備的工作其中有一部分是要從他們這邊提供，但是因為要的資料數量實在是太大，目前正在準備，準備好了以後送給國會，他也不預期會有任何問題，這是國會對於行政部門，監督的一個手段而已，「所以應該是沒有卡住，而是一個程序要把它做完」。

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