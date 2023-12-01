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在野立委齊轟護航三立…NCC預算初審 遭凍結逾1成

聯合報／ 記者陳儷方林銘翰歐陽良盈／台北報導
立法院交通委員會昨天審查國家傳播通訊委員會（NCC）預算，時代力量立法院黨團總召邱顯智（左）、立委陳椒華（右）會前舉辦記者會。記者許正宏／攝影
立法院交通委員會昨天審查國家傳播通訊委員會（NCC）預算，時代力量立法院黨團總召邱顯智（左）、立委陳椒華（右）會前舉辦記者會。記者許正宏／攝影

立法院交通委員會昨審查國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）預算，在野黨立委不滿ＮＣＣ提出的「中嘉案附負擔及承諾事項執行情形」書面報告，提案拒審或緩審預算，但舉手表決三比六，不敵執政的民進黨立委人數優勢；預算案順利審查，但最終凍結十分之一預算。

ＮＣＣ明年度歲出預算七億○二五七萬元。時代力量質疑鏡電視執照核准及三立入主中嘉股權移轉案，提案凍結七○二五萬元，國民黨立委傅崐萁也不滿鏡電視爭議，提案凍結百分之五十；民進黨立委許智傑何欣純以攔阻詐騙電話成效不佳等理由提案凍結五百至三千萬元不等，最後共凍結七千五百萬元，並有多項提案保留送黨團協商。

時代力量黨團總召邱顯智指出，三立入股中嘉二十七％長達四年，ＮＣＣ沒積極究責，無法捍衛獨立機關職責、沒做好監理角色，不應花人民血汗錢；他說，ＮＣＣ拖了三個月才完成「中嘉案附負擔及承諾事項執行情形書面報告」，但整份報告避重就輕，未見對三立有明確裁罰處置，拒審ＮＣＣ預算。

邱顯智還說，根據媒體報導，有ＮＣＣ委員要求針對中嘉、三立「明知故犯」做出處分，如果主委陳耀祥要持續做三立集團保母、護航擺爛，請其他委員站出來捍衛清譽，展現道德勇氣公開提出不同意見書，勿成為陳耀祥玷汙ＮＣＣ獨立性的幫凶；黨團副總召陳椒華也批評，懂得當官的陳耀祥遇到挺民進黨的綠色媒體就轉彎，任憑綠媒一再挑戰紅線。

國民黨立委洪孟楷說，ＮＣＣ沒盡到獨立機關責任，綠媒掌握系統台二十七％股權，新聞台跟系統台根本是直接合併，被踢爆後才去調查，還給一年時間處理股份，根本是雙標，在問題沒解決前應拒審或緩審預算。

民眾黨團總召邱臣遠表示，國民黨公布副總統參選人為中廣董事長趙少康，ＮＣＣ火速徹查有無違反廣電法，ＮＣＣ看顏色辦事，儼然成為民進黨政府打手。

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