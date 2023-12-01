蔡政府10大民怨 開放萊豬進口居首

藍白合破局後，民眾黨總統參選人柯文哲在「眾青開講」論壇，指遭國民黨設局，面對媒體專訪，接著抛有人開價2億美元要他放棄選總統，改當副手，難以置信的天價。而他29日再爆可疑名單余姓商人、季將軍、魏先生，當外界追問要他說清楚，柯又以「這頁就把它翻過去」打發，今天（30日）乾脆要記者去問幕僚。 柯文哲雖不只一次說要「翻頁」、「反正都結束了」，但距離藍白分手政治實境秀已整整一周，柯文哲的人生篇章似乎仍卡在君悅那一晚。...

2023-11-30 16:00