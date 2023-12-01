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蔡政府10大民怨 開放萊豬進口居首
TPOC台灣議題研究中心針對二○二○年到二○二三年民進黨政府執政期間發生的爭議事件進行大數據分析，整理出前十大高聲量民怨事件，其中負面討論聲量最高者為「開放萊豬進口」，總討論聲量達破一八八萬筆，第二名為「疫苗採購／高端疫苗爭議」，總討論聲量為八十八萬餘筆，第三名則為「林智堅論文抄襲事件」，總討論聲量為八十四萬餘筆。
其次依序為「缺蛋與進口雞蛋爭議」、「台海和平與戰爭」、「五一三大停電與能源議題」、「居住正義」、「中天關台事件」、「東南亞詐騙案」以及「新竹棒球場案」等。TPOC台灣議題研究中心指出，這些高民怨議題也注定為民進黨在此次的立委選舉中投下變數。
TPOC台灣議題研究中心表示，進一步檢視各在野黨立委針對十大高聲量民怨事件的質詢聲量，前十五名當中，有十名立委為國民黨籍，以江啟臣為首。時代力量立委邱顯智為質詢聲量第九名；民眾黨則以賴香伶排名最高，名列第十三。
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