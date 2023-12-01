蔡總統：陸面臨內部極大挑戰 現在非犯台時機

中國大陸犯台風險有多大？蔡英文總統近日接受紐約時報視訊專訪表示，「目前中國領導階層面臨來自內部的極大挑戰，現在也許不是他們考慮大規模犯台的時機」。對此，國民黨總統參選人侯友宜表示，對大陸議題不會有不切實際的想法，面對兩岸議題時，要務實穩健；民眾黨總統參選人柯文哲則表示，台灣需要「緊張但不要太緊張」的關係。

蔡總統接受紐約時報專訪，被詢及在美國總統拜登和中國大陸國家主席習近平於亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ）領袖峰會會談後，如何評估中國犯台的風險？蔡總統表示，台灣的確面臨愈來愈多軍事恫嚇、灰色地帶活動、網路攻擊和資訊操控，面對這些威脅，台灣人民仍保持冷靜，有評論甚至認為我方可能「過度冷靜」，其實台灣人民相當明瞭當前局勢，我方將持續盡最大努力強化防衛能力和社會韌性。

蔡：陸面臨內部極大挑戰

蔡總統也說，她知道很多人想討論可能的時間表，「在最近與拜登總統的會談中，習先生已經給出他的答案」，國際社會已經達成共識，和平穩定的兩岸關係符合各方的最佳利益。她認為，目前中國領導階層面臨來自內部的極大挑戰，「我認為現在也許不是他們考慮大規模犯台的時機。」主要是因為大陸的經濟、金融和政治挑戰，還有國際社會已大聲呼籲及清楚表明，戰爭非選項，和平與穩定符合所有人的利益。

被問到若民進黨繼續執政，會擔心將引發中國更多軍事侵擾嗎？蔡總統說，她認為中國想要介入台灣的選舉，這已不是祕密，「但我認為他們試圖影響台灣選舉的作為不會成功」；主要因為台灣是民主社會，人民會做出最好的決定，選出新的總統。

賴：陸堵路 走另外一條路

「大陸把路堵住了，我們走另外一條路，還能走得更成功。」民進黨總統參選人賴清德昨表示，大陸非得要接受一個中國、九二共識才要談，且每到選舉就要拿台灣農產品開刀，後來也沒有真正禁，這也造成大陸已經不是台灣農產品最大出口國，美國才是，大陸一定要了解台灣民意的走向，不能要台灣接受無理的要求，台灣如果接受九二共識、開放服貿、大量陸生來台就業，就能得到和平嗎？

侯友宜昨受訪表示，他對大陸議題不會有不切實際的想法，蔡總統也說過，兩岸穩定才符合大家利益，在這個前提下，面對兩岸議題時要務實穩健，他提出３Ｄ策略，才是最實際作法，印太地區和平穩定在兩岸是重中之重，一定會讓台海安定，台灣安全，世界安心，告訴大家要把台灣未來帶到何處，贏得人民的心。

柯文哲昨晚說，對於兩岸關係，我們應該站在美國、大陸的角度換位思考，兩岸關係民進黨太緊張、國民黨太不緊張，台灣需要「緊張但不要太緊張」的關係。

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