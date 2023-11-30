淡回吳欣盈國籍爭議「釐清就好」 朱立倫轟綠營：稱架空侯友宜是分化
國民黨主席朱立倫今晚到基隆市黨部參加建黨129周年黨慶，針對民眾黨總統參選人柯文哲副手吳欣盈傳出國籍爭議，朱立倫回應說，「釐清就好」。
媒體詢問柯文哲「2億美元當副手說」，柯辦暗指來自國民黨人士，朱立倫說，「這應該是去問柯主席，不過，詐騙集團是很多啦，沒有什麼好討論的，現在趕快好好選舉吧。」
媒體還問民進黨指提名趙少康是為架空侯友宜，朱立倫表示，民進實在是缺乏信心，一開始就先抹紅，現在再搞這類無聊的分化，那如果要說「美德配」，民進黨是不是已經換了總統候選人？
至於柯文哲副手吳欣盈傳出國籍爭議，朱立倫說，「釐清就好」。
朱立倫隨後致詞再提「侯康配」，指趙少康和侯友宜搭配，一定可以發揮最強的戰力，有最穩健的投手侯友宜，有非常有戰力的捕手趙少康，可以帶給台灣「最好康」安居樂業過好日子，帶來兩岸的和平，而不分區立委就是最好的打擊手。
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