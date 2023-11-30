快訊

治安亮紅燈！高雄晚間驚傳槍響 18歲男大腿中彈疑欠債惹禍

2022年薪資中位數出爐 「這縣市」蟬聯冠軍、竹科人薪資曝光

學生穿彩色外衣禦寒竟被記過沒收、剝奪午休？知名私校回應了

淡回吳欣盈國籍爭議「釐清就好」 朱立倫轟綠營：稱架空侯友宜是分化

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
國民黨主席朱立倫今晚到基隆市黨部參加建黨129周年黨慶。記者游明煌／攝影
國民黨主席朱立倫今晚到基隆市黨部參加建黨129周年黨慶。記者游明煌／攝影

國民黨主席朱立倫今晚到基隆市黨部參加建黨129周年黨慶，針對民眾黨總統參選人柯文哲副手吳欣盈傳出國籍爭議，朱立倫回應說，「釐清就好」。

媒體詢問柯文哲「2億美元當副手說」，柯辦暗指來自國民黨人士，朱立倫說，「這應該是去問柯主席，不過，詐騙集團是很多啦，沒有什麼好討論的，現在趕快好好選舉吧。」

媒體還問民進黨指提名趙少康是為架空侯友宜，朱立倫表示，民進實在是缺乏信心，一開始就先抹紅，現在再搞這類無聊的分化，那如果要說「美德配」，民進黨是不是已經換了總統候選人？

至於柯文哲副手吳欣盈傳出國籍爭議，朱立倫說，「釐清就好」。

朱立倫隨後致詞再提「侯康配」，指趙少康和侯友宜搭配，一定可以發揮最強的戰力，有最穩健的投手侯友宜，有非常有戰力的捕手趙少康，可以帶給台灣「最好康」安居樂業過好日子，帶來兩岸的和平，而不分區立委就是最好的打擊手。

國民黨主席朱立倫今晚到基隆市黨部參加建黨129周年黨慶。記者游明煌／攝影
國民黨主席朱立倫今晚到基隆市黨部參加建黨129周年黨慶。記者游明煌／攝影

2024選舉 2024總統選舉

延伸閱讀

吳欣盈明午餐時間內科肥皂箱街講 爭取上班族青年選票

捲雙重國籍風波！吳欣盈正面迎戰「我已放棄美國籍」 喊這時間點見真章

【重磅快評】「你問過爸媽嗎？」吳欣盈嗆問，柯Ｐ最能答

吳欣盈雙重國籍風波 名嘴楊文嘉曝文件：她2014年5月已放棄美國籍

相關新聞

指吳欣盈國籍釐清就好 朱立倫：綠稱架空侯友宜是分化

國民黨主席朱立倫今晚到基隆市黨部參加建黨129周年黨慶，針對民眾黨總統參選人柯文哲副手吳欣盈傳出國籍爭議，朱立倫回應說，...

93歲翁獲志工獎 鄭文燦鼓勵長者藉志工服務參與社會

高齡93歲的許連生，擔任志工超過8千小時，今獲得衛福部「全國績優志工表揚」金牌獎。他在台北市建安國小擔任導護志工，守護師...

2億美元掮客風波、遭疑向財團靠攏 柯文哲這一頁恐難翻過去

藍白合破局後，民眾黨總統參選人柯文哲在「眾青開講」論壇，指遭國民黨設局，面對媒體專訪，接著抛有人開價2億美元要他放棄選總統，改當副手，難以置信的天價。而他29日再爆可疑名單余姓商人、季將軍、魏先生，當外界追問要他說清楚，柯又以「這頁就把它翻過去」打發，今天（30日）乾脆要記者去問幕僚。 柯文哲雖不只一次說要「翻頁」、「反正都結束了」，但距離藍白分手政治實境秀已整整一周，柯文哲的人生篇章似乎仍卡在君悅那一晚。...

美國退伍軍團協會見蔡總統 期待與台灣新駐美代表合作

蔡英文總統今天接見美國退伍軍團協會席海華總會長，感謝協會長期以來對台灣堅定的支持。她表示，透過與協會的交流，讓雙方共同提...

挨批什麼都不懂 王美花嗆：趙少康的話可信中華民國不知滅亡幾次

國民黨副總統參選人趙少康昨天接受媒體專訪，點名經濟部長王美花只是科長才能，卻做到部長。王美花上午到嘉義市視察，細數經濟部...

遭趙少康點名批評「什麼都不懂」 王美花細數經濟部政績反擊

國民黨副總統參選人趙少康昨天接受專訪時，點名經濟部長王美花僅是科長才能，卻做到部長。王美花今天細數經濟部政績，直指趙所言...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。