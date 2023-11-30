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93歲翁獲志工獎 鄭文燦鼓勵長者藉志工服務參與社會

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部今舉辦「全國績優志工表揚典禮」，衛福部政務次長（左3）、行政院副院長鄭文燦（左4）、最高齡的志工許連生（左4）出席。記者林琮恩／攝影
衛福部今舉辦「全國績優志工表揚典禮」，衛福部政務次長（左3）、行政院副院長鄭文燦（左4）、最高齡的志工許連生（左4）出席。記者林琮恩／攝影

高齡93歲的許連生，擔任志工超過8千小時，今獲得衛福部「全國績優志工表揚」金牌獎。他在台北市建安國小擔任導護志工，守護師生超過20年。行政院副院長鄭文燦說，志工是長者社區參與的重要途徑，超高齡社會將至，鼓勵長者投入志工服務，退而不休、讓高齡生活更豐富。

衛福部今舉辦「全國績優志工表揚典禮」。「志工展現生命價值，也是改變社會的力量。」鄭文燦說，志工人數佔全台人口5%，看到愛的力量，要特別謝謝不論在哪個領域，願意付出奉獻的夥伴。志工台灣是很好的社會參與方式，得獎25團隊都很不容易。

鄭文燦表示，本次獲獎的高雄市生命線志工服務隊，連續53年提供電話協談，也是全國接線量第一名，主動追蹤高自殺風險個案，成為很多人的貴人。台大醫院雲林分院志工隊，則推動高齡友善志工方案，讓樂齡志工成為趨勢。自然科學工藝博物館志工隊，跟台積電等企業合作，結合專業知識，提高志工服務品質。金牌志工要服務滿8千個小時。

鄭文燦指出，台灣是少數有志工立法、發證的國家，國際志工日是12月5日，志願工作服務法推動多年，高齡志工所佔比例將隨高齡化增加。超過65歲志工獲獎，佔87.3％。樂活樂齡，是展現退而不休的精神，在每個角落綻放生命光彩，讓高齡參與成為台灣特色。

衛福部政務次長李麗芬表示，衛福部統計，截至111年年底，全國登記領冊志工超過110萬5千人，有2萬4百個團隊，一整年奉獻時數逾8900萬小時。志工無價奉獻，非常難能可貴，能讓社會更好、更加溫暖。

本次共有25團隊得到表揚，在2萬多團隊中選出。得獎團隊來自社會福利、衛生保健、教育文化，更特別是有來自環保、財稅、法務以及觀光等領域。志工在各領域不斷付出，獲獎團隊不僅有優秀服務表現，大家運用創意，提出多元服務方案，經驗相當寶貴。希望透過表揚，讓更多志工團隊看到，能更多學習砥礪。

另外，李麗芬說，共有472位志工獲得「金牌志工」表揚，每位都服務超過8000小時，幾乎終生都在做志工，80多歲仍然不斷付出，讓人很感動、也很感謝。服務滿三年社工，時數300小時，可以拿到志工榮譽卡，在公共風景區、場館設施，可以免費進入不用門票，去年4萬6千人運用，鼓勵志工朋友善加利用。

李麗芬指出，台灣將進入超高齡社會，台灣5人中就有1位老人家，希望老人家盡量做志工，是社會參與的方式之一。衛福部高齡白皮書、對策方案都提到高齡共生社區概念，大家一起來想辦法、互助幫忙，一起共好。志工力量是最不可或缺，勉勵志工，迎接超高齡社會，可在方方面面協助超高齡長者，有更豐富高齡生活。

衛福部 鄭文燦 高齡化

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