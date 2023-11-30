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柯文哲拋2億美元說 趙少康：智商157應能識破

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民眾黨總統參選人柯文哲拋出2億美元說，稱要他擔任副手，並點名3人。國民黨副總統參選人趙少康今日表示，柯文哲智商157，應該能識破騙子，到底是誰來騙，柯應講出來。記者屈彥辰／攝影
民眾黨總統參選人柯文哲拋出2億美元說，稱要他擔任副手，並點名3人。國民黨副總統參選人趙少康今日表示，柯文哲智商157，應該能識破騙子，到底是誰來騙，柯應講出來。記者屈彥辰／攝影

民眾黨總統參選人柯文哲拋出2億美元說，稱要他擔任副手，並點名3人。國民黨副總統參選人趙少康今日表示，柯文哲智商157，應該能識破騙子，到底是誰來騙，柯應講出來。

針對柯文哲拋2億美元說，媒體提問，柯過去曾指涉對手連勝文接受企業3億元捐款，是否故技重施。趙少康說，一開口金額都很大，2億美元是60億台幣，是3億的20倍，現在國民黨連籌3000萬都很辛苦，柯文哲到底是亂講還是真有事情，柯要講清楚，如果是被什麼冀將軍、余姓商人等人騙，柯文哲智商157，應該一眼就能識出是騙子，如果被騙，那時應該檢舉。

趙少康說，詐騙案很多，江湖術士也很多，以柯文哲的聰明才智應該是不會被騙，但扯國民黨，牽拖一堆不知道做什麼。到底是誰來騙，柯文哲就講出來。對柯文哲這種人，騙個2億台幣可能還有人相信，早上還有企業界人士打給他，說那個余姓商人就是個大騙子，但為什麼挑柯文哲騙就不知道，柯要講清楚。

關於民眾黨副總統參選人吳欣盈疑有雙重國籍，面對記者提問回嗆。趙少康表示，選副總統跟當記者是完全不同事情，一個是選舉，一個是工作，每個人有每個人的風格，雙重國籍涉及法律問題，如果有美國籍就不能登記參選，所以賴佩霞為何急著放棄美國籍。

趙少康說，不知道吳欣盈有沒有美國籍，美國出生就會有。這不是吳欣盈跟美國政府之間的事，這是因為中華民國的法律規定，公職人員不能有雙重國籍，要登記參選正副總統就不能有雙重國籍，一切都要依法行政。

對於柯辦總幹事黃珊珊回擊「靠柯說」。趙少康指出，民眾黨就是靠柯文哲，民眾黨其他人多多少少都是靠柯文哲，敢講不是嗎？柯文哲該做決定就自己決定。柯文哲是民眾黨最重要的資產跟領導人，不要左聽右聽，他沒有什麼特別意思，沒有笑柯也沒有罵柯，鼓勵柯拿定主意後就下決定，就像他答應侯友宜，一旦決定就往前衝。

此外，趙少康今日活動與藝人林襄同台，二人有些互動，被問林襄好像不知他要參選副總統，是否應加強年輕選票部分。趙少康說他是謝謝她，她說年底活動多，這時候藝人活動多，真的忙，到今日的活動是義務。

趙少康也提到日前宣布開放5間學校邀請演講，他表示，現在大概已經有台大、清大、文化、東華，台中的高中生好像想要聯合請他去，都在運作，都在聯繫當中，他也很高興有這機會，他覺得當然不是光跟學生面對面溝通，年輕票就是他的，只是表示尊重年輕人，願意聽年輕人的意見。

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