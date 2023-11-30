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挨批什麼都不懂 王美花嗆：趙少康的話可信中華民國不知滅亡幾次
國民黨副總統參選人趙少康昨天接受媒體專訪，點名經濟部長王美花只是科長才能，卻做到部長。王美花上午到嘉義市視察，細數經濟部政績，駁斥趙少康錯誤陳述，「不可取的人身攻擊」，雙方隔空交鋒。
趙少康昨天接受媒體專訪，點名王美花只是科長才能，卻能做到部長位置，「什麼都不幹！什麼都不懂！」王美花上午與嘉義市立委王美惠及立法院經濟委員會，在台電嘉義營業處視察接受媒體聯訪，駁斥趙少康「錯誤的陳述」。
王美花說，她必須為經濟部講話，「不可取的人身攻擊」，趙少康很習慣炒作仇恨，「如果趙少康的話可以信，中華民國不曉得滅亡多少次」。她在經濟部服務逾40年，不管當經濟部長或科長，都是為國家盡心盡力。
王美花表示，台灣經濟發展從2016年以來，出口金額成長超過7成，且美中貿易戰後，積極協助台商回台投資，推動投資台灣3大法案，至今投資額超過新台幣2.1兆元。
王美花說，吸引外資來台投資，讓台灣形成全球最綿密的半導體供應鏈，現在ＡＩ人工智慧大發展，半導體晶片與伺服器都是台灣強項。遇到百年大旱時，也順利克服大旱問題，2019新冠狀病毒疫情期間，她當物資組長，提供防疫物資，組建口罩國家隊，都是為台灣經濟打拚成果。
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