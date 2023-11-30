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陳以信批俞大㵢駐美布局草率 民進黨團：有點無的放矢

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
蔡英文總統昨天任命駐歐盟兼駐比利時代表俞大㵢擔任駐美國代表。記者曾原信／攝影
蔡英文總統昨天任命駐歐盟兼駐比利時代表俞大㵢擔任駐美國代表。記者曾原信／攝影

蔡英文總統昨天任命駐歐盟兼駐比利時代表俞大㵢擔任駐美國代表，遭到國民黨立委陳以信批評布局草率。民進黨立法院黨團幹事長劉世芳今天說，俞大㵢現在是外交部常務次長（實際為：駐歐盟兼駐比利時代表），這樣的任命很合適，更何況任命駐美代表，還要經過美方的同意，陳以信這樣講有點無的放矢。

蔡總統昨天任命俞大㵢擔任駐美國代表、外交部政務次長李淳擔任駐歐盟兼駐比利時代表，陳以信昨天受訪時批評，俞大㵢過去缺少對美工作經驗，外交部布局草率，陣前換將，對我國的外交工作有負面衝擊。

民進黨立法院黨團上午舉行記者會，劉世芳說，俞大㵢在1995到1999年是駐紐約辦事處的秘書，早在20幾年前就在美國，有5年從事對美工作的經驗，只不過後來在外交部任命，幾乎是以中南美洲或西語系國家為主。

劉世芳說明，俞大㵢現在的身分是常務次長，對於從事外交工作，一定都是以蔡總統領導的外交團隊為主，「我們認為俞大㵢的任命合適」，更何況要任命駐美代表，駐在國美方一定要同意，陳以信的說法有點無的放矢，恐怕沒有去看俞大㵢的履歷。

俞大㵢 外交部 陳以信

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