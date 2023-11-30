蔡政府十大民怨統計出爐 監督砲火最猛全是藍委

TPOC台灣議題研究中心針對2020年到2023年民進黨政府執政期間發生的爭議事件進行大數據分析，整理出民高聲量民怨事件的前10名，其中負面討論聲量最高者為「開放萊豬進口」，總討論聲量達到188萬622筆，第二名為「疫苗採購／高端疫苗爭議」，總討論聲量為88萬3701筆，第三名則為「林智堅論文抄襲事件」，總討論聲量為84萬2721筆。

其次依序為「缺蛋與進口雞蛋爭議」、「台海和平與戰爭」、「513大停電與能源議題」、「居住正義」、「中天關台事件」、「東南亞詐騙案」以及「新竹棒球場案」。TPOC台灣議題研究中心指出，這些高民怨議題也注定為民進黨在此次的立委選舉中投下變數。

TPOC台灣議題研究中心表示，進一步檢視各在野黨立委針對十大高聲量民怨事件的質詢聲量，前15名當中，有10名立委為國民黨籍、時代力量2名以及民眾黨2名。其中，質詢社群總聲量最高的立委由江啟臣拿下第一，共2萬3895筆，第二名為國民黨的賴士葆2萬1314筆，第三名則是國民黨的洪孟楷1萬5706筆。

其次依序為國民黨的林為洲(1萬1710筆)、國民黨的鄭正鈐(9448筆)、國民黨的王鴻薇(8463筆)、國民黨的陳玉珍(7039筆)、時代力量的邱顯智(6703筆)、國民黨的費鴻泰(6653筆)、無黨籍的高金素梅(6411筆)、時代力量的王婉諭(5705筆)、民眾黨的賴香伶(4335筆)、國民黨的李貴敏(3953筆)以及民眾黨的邱臣遠(3186筆)。

TPOC台灣議題研究中心指出，分析幾位立委的進榜原因，可以發現江啟臣以在擔任國民黨黨主席期間的質詢聲量為最高，在2020年至2021年針對相關議題在社群上的質詢聲量猛烈，尤其為在萊豬議題多次與執政黨交鋒，有高聲量。

TPOC台灣議題研究中心表示，第二名的賴士葆則是多次進榜質詢聲量前5名，除了萊豬進口議題外，針對缺蛋爭議也多次在社群發文質疑農業部，主要高聲量事件都與食品安全相關。

TPOC台灣議題研究中心指出，值得注意的是王鴻薇在2023年補選上立委，但在這期間聲量相當高，包括進口蛋爭議、居住正義、台海和平與戰爭此三大爭議事件均有著墨，因此僅一年時間就拿下第七名。

TPOC台灣議題研究中心表示，其他小黨的立委表現也都不俗，時代力量的邱顯智在居住正義、新竹棒球場案以及林智堅論文抄襲事件，都有社群高聲量曝光。其餘時代力量的王婉諭、民眾黨的賴香伶以及民眾黨的邱臣遠在這一屆都有不錯的質詢聲量表現。 TPOC台灣議題研究中心針對2020年到2023年民進黨政府執政期間發生的爭議事件進行大數據分析，整理出民高聲量民怨事件的前10名。圖／TPOC台灣議題研究中心提供

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