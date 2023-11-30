消防員不納職安法 內政部次長：3個月內消防法另定專章
因應屏東縣明揚國際科技公司火災造成民眾及消防人員重大傷亡，行政院會今天通過「消防法部分條文修正草案」，將函請立法院審議。但針對消防員未來是否納入「職安法」規範，內政部次長吳容輝表示，目前方向是要在消防法另定專章，消防署委託學者研擬條文內容，3個月內會完成。
吳容輝表示，職業安全衛生的部分比較複雜，目前方向是要在消防法另定專章。內政部消防署正委託學者研擬條文內容，大概在3個月內要完成，完成後再與消促會和地方消防機關討論，列為下一階段的修法。
「消防法部分條文修正草案」修法重點包括明定儲存化學品倉庫及場所應常時備置消防搶救用必要資訊，火災時如未指派專責人員提供相關資訊，最高可罰1000萬元；而廠商若未落實自主管理致人死傷，最高可課予管理權人7年刑責等規定。
另外，修法也提高廠商平時未落實設備維護及安全管理的罰責，同時新增發生火災時一定規模以上建築物或管制量達30倍危險物品場所，未依消防防護計畫或防災計畫執行滅火、通報、避難引導等業務，處2萬元至30萬元罰鍰。
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