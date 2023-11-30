新代表不熟對美事務？ 外交部：蕭美琴之前也沒經驗
民進黨副總統參選人蕭美琴日前辭去駐美代表一職，總統府昨發布總統令宣布特任駐歐盟兼駐比利時代表俞大㵢接任新任駐美代表，不過俞大㵢長年經手拉丁美洲事務，被質疑對美事務並不熟悉。對此，外交部以蕭美琴為例，指她在出任前也沒有派駐美國工作的經驗。
我國外交人事大搬風，今年6月才派任比利時的前外交部常務次長俞大㵢，任職不到半年，隨即被總統府指派接任蕭美琴的職務，特任駐美代表。有人質疑，俞大㵢曾擔任我國駐巴拉圭大使，並長期擔任外交部拉丁美洲及加勒比海司長，對美事務未必嫻熟。
外交部今舉行例行記者會，外交部發言人劉永健表示，這樣的說法並無根據，並以蕭美琴的經驗為例，指她在出任駐美代表前，也沒有派駐美國工作的經驗，但三年半下來，蕭美琴卻獲評為華府最具影響力的大使之一，深獲華府外交圈、政策圈人士的高度肯定。他強調，這就是最好的說明。
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