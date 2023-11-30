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俞大㵢出任駐美代表 邱臣遠：尊重蔡總統人事任命

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立法院黨團總召邱臣遠（中）、立委陳琬惠（左）、黨團發言人楊寶楨（右）今天在立法院黨團舉辦記者會，指出中嘉案逾越媒體壟斷紅線，對此NCC針對壟斷情形消極放任，呼籲立法院交通委員會暫緩審查NCC預算。記者許正宏／攝影
民眾黨立法院黨團總召邱臣遠（中）、立委陳琬惠（左）、黨團發言人楊寶楨（右）今天在立法院黨團舉辦記者會，指出中嘉案逾越媒體壟斷紅線，對此NCC針對壟斷情形消極放任，呼籲立法院交通委員會暫緩審查NCC預算。記者許正宏／攝影

駐歐盟兼駐比利時代表俞大㵢出任駐美代表，遺缺由外交部政務次長李淳出任。民眾黨立法院黨團總召邱臣遠表示，尊重蔡英文總統對於蕭美琴、俞大㵢等人事任命，如何穩定台美關係對台灣來說至關重要，但外交部並沒有做有效預判、相關預備措施，包含對社會的溝通和對美關係，直到上個月在立法院外委會質詢外交部長吳釗燮，他也堅持不鬆口，足見未有相關配套措施。

邱臣遠指出，駐美代表是重中之重，前駐美代表蕭美琴任民進黨總統參選人賴清德副手的傳聞，這半年來時有所聞，立法院外交及國防委員會也多次質詢相關配套機制。

民眾黨台中第一選區立委參選人蔡壁如 12月3日將成立競選總部，台中市長盧秀燕擔任其競總主委，並將站台，邱臣遠表示，蔡壁如選區本來就是藍白合作的示範區，在野整合告一段落後，無論國民黨、民眾黨或全體國民，希望看到的是國家的新願景，最終目標還是希望政黨輪替、國會三黨不過半，在這樣的基礎上，不同選區不同狀況，當然也有合作空間。

邱臣遠 外交部 民眾黨

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