快訊

副教授升等未過屬違法否決 台大被判國賠10萬

冷戰國師季辛吉：冷酷的美國國務卿，變熱情的中國代言人

台版「柬埔寨案」受害女異鄉遭性侵 竹聯李振豪判2個有期徒刑18年

趙少康任副總統參選人 陳耀祥：已請中廣向NCC說明

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
立法院交通委員會今天審查NCC相關單位預算，邀請NCC主委陳耀祥（圖）列席備答詢。記者許正宏／攝影
立法院交通委員會今天審查NCC相關單位預算，邀請NCC主委陳耀祥（圖）列席備答詢。記者許正宏／攝影

立法院交通委員會今天審查NCC相關單位預算，邀請NCC主委陳耀祥列席備答詢，他在會前接受媒體記者聯訪，針對中廣董事長趙少康擔任國民黨副總統參選人、擔任「公視」董事的民眾黨不分區立委參選人徐瑞希，及已請辭「華視」自律諮詢委員與「中央社」董事的民進黨不分區立委參選人沈伯洋，遭質疑違反「黨政軍退出媒體條款」，陳耀祥表示NCC已經請中廣、華視和公視及其他廣播公會都來回答說明，而趙少康特殊之處是他不只身兼董事長還兼任總經理，不但是大股東還是直接經營者，這在媒體業界較為少見，這在選舉期間要如何公平、公開且公正對待每位參選人。

而是否建議趙少康請辭？陳耀祥表示，這個問題要由「中廣」回應比較適合，他要向各界說明，NCC監理的對象為事業而非個人。

立法院交通委員會今天審查NCC相關單位預算，邀請NCC主委陳耀祥（圖）列席備答詢，他在會前接受媒體記者聯訪，針對中廣董事長趙少康擔任國民黨副總統參選人遭質疑違反「黨政軍退出媒體條款」，陳耀祥表示NCC已經請中廣、華視和公視及其他廣播公會都來回答說明。記者許正宏／攝影
立法院交通委員會今天審查NCC相關單位預算，邀請NCC主委陳耀祥（圖）列席備答詢，他在會前接受媒體記者聯訪，針對中廣董事長趙少康擔任國民黨副總統參選人遭質疑違反「黨政軍退出媒體條款」，陳耀祥表示NCC已經請中廣、華視和公視及其他廣播公會都來回答說明。記者許正宏／攝影

NCC 陳耀祥 趙少康

延伸閱讀

控侯友宜「喬事」救趙少康胞弟 呂忠吉提告侯涉包庇

趙少康、徐瑞希參選有違廣電法？ NCC：有討論、沒有認定

趙少康、徐瑞希參選 NCC要求公視、華視、中廣7天內說明報導方針

侯友宜、趙少康控反兩岸直航 賴清德競辦：是民進黨執政規畫

相關新聞

蔡總統：中方忙於應對內部挑戰 不太可能嘗試侵台

蔡英文總統29日在紐約時報舉辦的論壇透過預錄影片表示，中國大陸領導階層目前面臨經濟和政治等內部挑戰，不太可能嘗試侵略台灣...

吳欣盈國籍風波 邱臣遠：中選會審查認定才是重點

民眾黨副總統參選人吳欣盈陷雙重國籍風波，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠今天表示，吳欣盈是現任中華民國的立法委員，四年前提報不...

蔡總統：現在不是中國考慮大規模犯台的時機

蔡英文總統日前以視訊方式接受「紐約時報」所舉辦論壇的專訪，被問到中國犯台風險，蔡總統表示，「目前中國領導階層面臨來自內部...

美國移回晶片生產 蔡總統：台灣半導體生態系無法取代

蔡英文總統日前以視訊方式接受「紐約時報」舉辦的論壇專訪，被問到美國拜登政府將晶片移回美國生產等議題，蔡總統說，台灣的價值...

蔡總統：中國想介入台灣選舉已不是秘密

蔡英文總統日前以視訊方式接受「紐約時報」舉辦的論壇專訪，被問到若民進黨繼續執政，會擔心將引發中國更多軍事侵擾嗎？蔡總統說...

蔡總統：台灣價值不僅半導體製造 其他地方無法取代

總統蔡英文接受紐約時報DealBook Summit專訪表示，台灣將一些晶片製造移至美國的作法是協助友盟國家建立供應鏈韌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。