趙少康任副總統參選人 陳耀祥：已請中廣向NCC說明

立法院交通委員會今天審查NCC相關單位預算，邀請NCC主委陳耀祥列席備答詢，他在會前接受媒體記者聯訪，針對中廣董事長趙少康擔任國民黨副總統參選人、擔任「公視」董事的民眾黨不分區立委參選人徐瑞希，及已請辭「華視」自律諮詢委員與「中央社」董事的民進黨不分區立委參選人沈伯洋，遭質疑違反「黨政軍退出媒體條款」，陳耀祥表示NCC已經請中廣、華視和公視及其他廣播公會都來回答說明，而趙少康特殊之處是他不只身兼董事長還兼任總經理，不但是大股東還是直接經營者，這在媒體業界較為少見，這在選舉期間要如何公平、公開且公正對待每位參選人。

而是否建議趙少康請辭？陳耀祥表示，這個問題要由「中廣」回應比較適合，他要向各界說明，NCC監理的對象為事業而非個人。 立法院交通委員會今天審查NCC相關單位預算，邀請NCC主委陳耀祥（圖）列席備答詢，他在會前接受媒體記者聯訪，針對中廣董事長趙少康擔任國民黨副總統參選人遭質疑違反「黨政軍退出媒體條款」，陳耀祥表示NCC已經請中廣、華視和公視及其他廣播公會都來回答說明。記者許正宏／攝影

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