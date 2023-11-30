美國移回晶片生產 蔡總統：台灣半導體生態系無法取代

蔡英文總統日前以視訊方式接受「紐約時報」舉辦的論壇專訪，被問到美國拜登政府將晶片移回美國生產等議題，蔡總統說，台灣的價值不僅僅在於半導體製造，而是其他地方無法重建或取代我方的半導體生態系。

記者問，台灣的晶片製造對全球至關重要。拜登政府將部分晶片生產移回美國視為首要之務，妳認為這對台美的戰略關係及其價值會造成什麼長期影響？蔡總統說，就目前而言，我方將一些晶片製造移至美國的作法是協助友盟國家建立供應鏈韌性，同時我們也能運用美國現有的資源，特別是人力資源和人才。

記者也問，從長期來看，是否擔心這會降低雙邊關係中台灣對於美國的價值？如果未來中國想要占領並統一台灣，美國是否更不可能前來協防，或者反而採取更積極的行動？

蔡總統說，台灣的價值不僅僅在於半導體製造，而是其他地方無法重建或取代我們的半導體生態系。因此，我方相當有信心，其他地方無法取代台灣的產能以及產業的重要性。

記者也問，美國對台灣一直以來都是採取戰略模糊的政治立場。然而，美國總統拜登曾直言不諱地表示，將捍衛台灣。妳認為美國實際的政策是什麼？

蔡總統說，有注意到美國國內關於對台政策的討論日益增加。當今不同的團體對於最佳對台作為有不同的理解。然而，她想強調的是，首先台灣人民一如既往地對美國友人長期以來的堅定支持深表感謝；第二，台灣人民堅定致力於自我防衛，並清楚了解有責任捍衛自己的家園。

蔡總統說，美國的支持，除了政策聲明外，台美在眾多領域的合作，近年來已達歷史新高，另外也有不同的計畫，尤其是在安全層面，協助台灣應對所面臨之挑戰。除美國之外，放眼世界，國際社會對台灣的關注也日益增加。世人普遍意識到，台灣海峽的和平與穩定，對全球的安全與繁榮至關重要，這也要歸功於美國的呼籲及相關努力。

蔡總統說，這些都是我方得到美國跨黨派及不同領域支持的明確例證，我方對美國維護印太地區自由開放的承諾深具信心。

記者隨後提及，在美國，或者更廣泛地說，在西方，存在一個有關美國和其他國家企業的重要問題。多位執行長談論到是否應繼續與中國開展生意，想知道妳對此事的看法。美國企業與中國之間的商業關係是否讓您的處境變得更好或更糟？

蔡總統說，由於現今在中國經商比以前更具風險，西方企業可能希望在此區域尋找替代或額外的地點，「我們歡迎他們加深與台灣的連結。全球已經意識到供應鏈韌性的重要性，而具韌性及安全的供應鏈是強健經濟的支柱，台灣在這方面可以發揮極大的價值。」

蔡總統也說，過去40年，台美之間的緊密合作，使台灣在先進晶片製造上位居世界領先地位。台灣將繼續成為高度可靠、有效、安全的合作夥伴，且我們在全球供應鏈重組的角色有目共睹。

蔡總統也表示，近來，我方也歡迎多家大型國際企業在台設立新廠或擴展業務，海外台商也紛紛回流投資台灣。憑藉雄厚的研發、創新和製造實力，期待與國際合作夥伴，當然包括美國，建立更深入及緊密的合作。

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