蔡總統：中國想介入台灣選舉已不是秘密

蔡英文總統日前以視訊方式接受「紐約時報」舉辦的論壇專訪，被問到若民進黨繼續執政，會擔心將引發中國更多軍事侵擾嗎？蔡總統說，她認為中國想要介入台灣的選舉，這已不是秘密，「他們（中國）也想讓民眾知道他們屬意的人選。」

蔡總統說，「但我認為他們試圖影響台灣選舉的作為不會成功」。主要因為台灣是民主社會，人民會做出最好的決定，選出新的總統。中國當然想介入台灣的選舉，並透過各種方式試圖讓選舉結果符合其所好。

蔡總統表示，其實從1996年開始，台灣的選舉就已經可以看到中國類似的影響力操作，其中包括軍事威脅和經濟脅迫。台灣人民對中國在傳統媒體和社群平臺發動的全面認知戰攻勢應該不陌生。

蔡總統也表示，與其冀望北京政府放棄這些手段，我方應專注在強化民主韌性。其中之一即為強化不同社群間的團結和信任，如此才能對抗錯假訊息，以及其他旨在製造分裂的影響力。當民眾堅信民主的力量時，就能更有效反擊選舉的干預。

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